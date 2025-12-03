¡Se cumplen 31 años de regalar sonrisas! Así arrancó oficialmente el Juguetón 2025

Anoche arrancó formalmente el Juguetón 2025 y Jorge Garralda fue el encargado de inaugurar la Villa Juguetón, que recibirá al público que cambiará la vida de un niño donando un juguete. Durante 31 años, el Juguetón ha logrado más de 330 millones de sonrisas gracias a la generosidad del pueblo mexicano.