¿Triunfó el racismo? Ucraniana que ganó Miss Japón renuncia a su título

Karolina Shiino, modelo de 26 años de edad nacida en Ucrania y que recientemente ganó el certamen Miss Japón 2024, renunció a su trono después de un debate sobre las raíces niponas y un escándalo publicado por medios sensacionalistas locales.

La modelo, quien consiguió la nacionalidad japonesa en septiembre pasado, fue coronada el 22 de enero de 2024, lo que desató críticas en redes sociales por sus rasgos europeos, distintos de sus demás competidoras. En su discurso de aceptación, reconoció que fue víctima de ataques por sus características físicas.

“Vivo como una persona japonesa, pero tengo que decir que ha habido barreras raciales que significa que hubo muchos casos donde no fui aceptada. Me siento muy agradecida de que realmente me hayan aceptado como una japonesa”, afirmó Shiino.

“He enfrentado barreras raciales”: Ucraniana es elegida como Miss Japón 2024 y desata polémica

¿Por qué Karolina Shiino renunció a Miss Japón?

El medio local Shukan Nunshun publicó el miércoles pasado que la modelo ucraniana salía con un doctor casado. La organización de Miss Japón desestimó esa información un día después y aseguró que el hombre alegó que era soltero y Shiino no estaba enterada que él tenía una pareja.

“La Asociación Miss Japón cree que no hubo error por parte de Karolina Shiino”, señaló la organización en su sitio web.

Sin embargo, la organización mencionó ayer lunes que la modelo siguió saliendo con el médico a pesar de que sí supo que él estaba casado. Karolina presentó su renuncia “por motivos personales” y la asociación la aceptó.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la modelo aseveró que no pudo “contar la verdad debido a la confusión y el miedo”. Ofreció disculpas a la pareja del médico y a todos los afectados.

“Realmente lamento transmitir algo que no es cierto a todos los que creyeron en mí y me apoyaron. He rechazado en gran premio de Miss Japón”, mencionó Shiino en su cuenta de Instagram el lunes 5 de febrero de 2024.

Ante la renuncia de Karolina Shiino, la asociación Miss Japón señaló que el título del año 2024 quedará vacante.