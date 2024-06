“La escuela me ha salvado": Carlos podrá cumplir sus metas en la Universidad de la Libertad

Carlos creció en una colonia de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde las oportunidades no abundan y en donde la escuela para él ha sido su salvación, hoy tiene una oportunidad en la Universidad de la Libertad.

“Para mi la escuela me saca del entorno un poco en el que vivo, por así decirlo, no como tal aquí con mi familia sino la sociedad”, relata el joven quien relata a Fuerza Informativa Azteca su historia éxito a pesar de su corta edad.

El mismo se mira y se da cuenta de las diferencias entre estudiar y no tener esa gran oportunidad.

“Yo he visto muchos de mis compañeros de antes que pues realmente no, ya si los llego a ver ni los reconozco”, narra Carlos.

El mismo dice que el estudio lo ha salvado de caer en vicios o cosas peores, siempre le ha gustado estudiar y aprender cosas nuevas.

“Desde chiquito me gusta estudiar, me gusta ir a la escuela, adquiero cosas que me sirven, cosas que realmente son útiles para mi vida”.

Carlos ha sido alumno de excelencia

Su madre recuerda que Carlos no era como todos los niños; nunca pidió un carrito o una a pistolita, siempre preguntaba si pasarían por una librería.

Siempre fue alumno de excelencia, aficionado a los deportes y cuando llegó el momento de ir a la secundaria su familia descubrió que había la oportunidad de ingresar al Plantel Azteca, en donde solo estudian los mejores.

Actualmente está terminando ahí mismo el Bachillerato Tecnológico con Computación, pero debido a la falta de recursos, no tenía claro a qué universidad ingresar.

Su mamá es el único sostén de su familia, es madre soltera: “soy la única que solventa los gastos de mi hijo y mi único ingreso es la papelería”, dice la mujer.

Hace unas semanas, el futuro se abrió frente a sus ojos al ser uno de los 17 alumnos beneficiados con la beca Ricardo Benjamín Salinas Pliego para el talento mexicano, que, a través de Fundación Azteca y Banco Azteca, le pagará al 100 por ciento su carrera de Inovación y Emprendimiento en la Universidad de la Libertad, la mejor de Latinoamérica.

Carlos mira hacia el futuro y dice: “siempre me planteé lo que quería, yo siempre tuve claras mis metas , yo siempre he dicho, yo quiero terminar una carrera, tener mi casa, mi carro, mi familia”.

El joven es un claro ejemplo de que origen no es destino, porque el estudio es lo que lo ha llevado a acercarse a sus metas y será lo único que lo proyecte hacia el éxito.