Ordenan liberar a 38 integrantes de la congregación “La Luz del Mundo” recién detenidos

Un juez federal decidió liberar a los 38 integrantes de la congregación “La Luz del Mundo”, tras encontrar inconsistencias en la investigación que llevó a su detención, realizada el pasado 24 de septiembre pasado.

Durante la audiencia, celebrada en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en la avenida Camelinas, el juez analizó los argumentos del agente del Ministerio Público Federal y las pruebas presentadas por los representantes legales, quienes confirmaron la ilegalidad de la detención.

Los hombres detenidos habían sido arrestados en un campamento paramilitar donde supuestamente se preparaban para la llegada del Apocalipsis.

En el operativo, las autoridades aseguraron 16 armas tipo réplica, equipo táctico y otros artículos. Sin embargo, el juez, al examinar la evidencia, decidió que los arrestos no cumplían con los procedimientos legales adecuados, lo que llevó a su liberación.

Detienen a 38 hombres con armas en Michoacán

El pasado 24 de septiembre y mediante un operativo coordinado entre la Guardia Civil, fuerzas federales y la Fiscalía General del Estado de Michoacán fueron detenidas 38 personas creyentes integrantes de la polémica congregación.

De acuerdo con las primeras versiones, los detenidos habrían asegurado que se estaban preparando para el apocalipsis.

El martes pasado vecinos alertaron a las autoridades de la presencia de un grupo uniformado con actitud militar, armas largas y equipo táctico en un camino rural cercano a los límites con Jalisco.

Al llegar al lugar, los hombres, vestidos de negro y formados declararon que eran integrantes de “Jahzerl”, la guardia secreta de la organización religiosa La Luz del Mundo.

Declararon que entrenaban para defender a sus líderes, templos y eventos masivos durante un supuesto juicio final.

En Vista Hermosa, agentes de la #GuardiaCivil, #EjércitoMexicano, @GN_MEXICO_, @FiscaliaMich y Policía Municipal, detuvieron a 38 personas -una de nacionalidad norteamericana-, en portación de una pistola, 19 réplicas de armas de fuego, armas blancas, equipo táctico, entre otros. pic.twitter.com/Bbd1zDbKKH — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) September 24, 2025