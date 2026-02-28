Eran aliados de Estados Unidos y el velo no era obligatorio para mujeres: La vida en Irán antes de la Revolución Islámica

La vestimenta de la mujer iraní no ha sido solo una cuestión de moda, sino el principal campo de batalla político en la historia moderna de Irán. A lo largo del siglo XX, el país pasó de prohibir por ley el uso del hiyab a castigar penalmente a quien no lo lleve, en un giro de 180 grados que transformó radicalmente la vida cotidiana de millones de ciudadanas.

El Gran Contraste: La convivencia entre el velo y la moda occidental antes de 1979

El primer gran cambio ocurrió bajo el reinado de Reza Sha Pahlaví, el fundador del Irán moderno. Influenciado por las reformas de Turquía, el monarca consideraba que el velo tradicional era un obstáculo para la modernización y el progreso de estilo occidental.

En 1936, se promulgó el decreto Kashf-e Hijab, que prohibía oficialmente el uso del velo en público. Aunque fue presentado como una victoria para la emancipación femenina, la medida tuvo un doble filo:

Apertura social: Permitió que las mujeres accedieran a la educación y al trabajo con una apariencia occidental.

Coerción estatal: La policía tenía órdenes de retirar por la fuerza los pañuelos a las mujeres en la calle, lo que llevó a muchas mujeres conservadoras a recluirse en sus casas por sentirse "desnudas" o humilladas ante la autoridad.

Decreto de Identidad: Por qué el hiyab es el símbolo central de la República Islámica.

Con la llegada al poder de su hijo, Mohamed Reza Pahlaví, la ley se flexibilizó. Durante las décadas de los 60 y 70, Irán vivió un periodo de pluralismo estético. No existía un código de vestimenta obligatorio.

En las calles de Teherán, la convivencia era la norma: era habitual ver a una mujer con minifalda caminando junto a otra que utilizaba el chador (el manto negro tradicional). Esta etapa se caracterizó por una autonomía sobre el cuerpo donde la vestimenta reflejaba la identidad personal o la clase social, pero no una imposición del Estado. Las mujeres ocupaban cargos como juezas y ministras, y su presencia en la sociedad era vibrante y diversa.

1979: El velo como símbolo de la República Islámica

La Revolución de 1979 desmanteló décadas de secularismo. Tras la caída del Sha, el nuevo liderazgo teocrático reintrodujo el velo, pero esta vez con carácter obligatorio y universal.

El cambio no fue solo indumentario, sino legal y represivo:

Segregación de género: Se eliminaron los espacios mixtos en escuelas y áreas sociales.

La Policía de la Moral: Se crearon cuerpos de vigilancia encargados de arrestar a mujeres que no cumplieran con el "hiyab adecuado" o que socializaran con hombres sin parentesco.

Pérdida de autonomía: Lo que antes era una elección personal se convirtió en un requisito para acceder a la educación superior, al trabajo y a la vida civil.

La historia del velo en Irán demuestra cómo el cuerpo de la mujer ha sido utilizado para señalizar la identidad política del Estado. Si a principios de siglo el Estado Pahlaví quitó el derecho a elegir al prohibir el velo, la República Islámica hizo lo propio en 1979 al imponerlo. En ambos casos, el denominador común fue la pérdida de la libertad individual frente al mandato político de turno.

