Link libre y GRATIS para ver los partidos de 16avos de final del Mundial 2026 HOY miércoles 1 de julio

En México estamos de fiesta, pero la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no para y todavía nos esperan partidos cardíacos para ver quiénes más logran clasificar a octavos de final. Este 1º de julio podrás disfrutar un encuentro que te mantendrá al filo del asiento porque involucra a una de las naciones anfitrionas: se trata del partido de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina.

Este es el link donde puedes ver el juego sin costo, con Azteca 7.

Recuerda que por Azteca 7 y también en sus plataformas digitales se transmitirán gratis un total de 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™; hoy se llevará a cabo uno de ellos.

Dónde ver gratis partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, hoy 1 de julio

Además del link que te compartimos anteriormente, puedes disfrutar el encuentro de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en tu televisión, por la señal de Azteca 7. También estará disponible para ver gratis en Azteca Deportes y en la app TV Azteca En Vivo.

La transmisión comenzará en punto de las 5:40 P.M.; como siempre, tendrá la mejor cobertura, comentarios, análisis y contenido extra con la afición.

Lo que debes saber antes del encuentro de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Estados Unidos es la única selección anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que todavía no clasifica a octavos de final. Llegó a 16avos como líder del Grupo D, luego de vencer a Paraguay (4-1), ganarle a Australia (2-0) y perder ante Turquía (3-2).

Por su parte, Bosnia y Herzegovina es el tercer lugar del Grupo B. Empató con Canadá (1-1), perdió ante Suiza (4-1) y le ganó a Qatar (3-1).

Todavía falta por definirse quién podría enfrentarse en octavos de final al ganador entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina. Podría tratarse de Bélgica o Senegal.

Entre el 28 de junio y el 30 de junio, además de México han clasificado a octavos de final Paraguay, Francia, Canadá, Marruecos, Brasil y Noruega.