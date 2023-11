Labios resecos por el frío: ¿por qué pasa y cómo evitarlo?

Hace días que bajó la #temperatura en el país pero abrigarse no es una posibilidad para todos.



Si tienes alguna prenda que no uses, dónala. Y recuerda a quienes padecen el #frío de la soledad: una llamada puede ser cobija para el alma.



La reflexión de @jzarzap en @HechosDomingo pic.twitter.com/4Ifk9rmO6l