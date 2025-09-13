Una posibilidad de saber quién es comienza. Luego de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, una mujer que resultó lesionada llegó a un hospital en la Ciudad de México (CDMX), e intentan ubicarla de quién se trata, pues solo dos tatuajes son única pista para saber quién es.

Esta historia ha dado un giro inesperado, pues podría tratarse de Verónica Guarneros Martínez, de 21 años. Hasta ayer se tenía noción que era una joven, de entre 15 y 25 años de edad aproximadamente.

Señor e hija viajan desde Edomex para saber si joven es su familiar

La mujer que se encuentra en calidad de desconocida y tiene un tatuaje en el brazo derecho y uno en la espalda de un corazón.

Una joven llamada Belem llegó con su padre desde Tezoyuca, Estado de México (Edomex) porque le comentaron que su hermana podría estar en el Hospital Magdalena de las Salinas, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero. Debido a que no tiene certeza de que se trate de ella, realizaron una prueba de ADN y mañana tendrá los resultados.

Joven hospitalizada tras explosión de pipa “está irreconocible”

La joven comentó que la mujer que está internada tiene tatuajes que coinciden con los que su hermana tenía, pero “está irreconocible, no la reconozco bien porque está quemada de casi todo su cuerpo”, comentó.

“Entré a ver a la muchacha, que parece ser mi hermana, pero está irreconocible. O sea, la conozco por los tatuajes que me dijo que iba a tener”, dijo Belem.

Descartan que pipa volcó por un bache antes de la explosión

La Fiscalía General de Justicia capitalina informó que de acuerdo con las investigaciones, el tanque de gas presentó ruptura en un casquete tras el choque con un objeto sólido, lo que permitió la fuga de gas y su ignición. Aclaró que después de las inspecciones periciales en el lugar del siniestro no se encontró ningún bache ni daños en el asfalto.

“La Fiscalía aclara que, a partir de las inspecciones que realizaron los servicios periciales, en el lugar del siniestro no se encontró ningún bache ni daños en el asfalto, lo que consta en la fijación de imágenes que documenta y preserva la evidencia visual que obra en la investigación”, aseguró.