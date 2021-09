VIDEO: Por error, legisladora aparece tomando un baño en plena sesión

Una legisladora en Perú cometió un error durante una sesión virtual en una comisión parlamentaria, ya que olvidó apagar la cámara de su computadora mientras comenzaba a tomar un baño, por lo que las imágenes aparecieron en la reunión, en la que había más congresistas.

La legisladora que apareció tomando un baño se llama Norma Yarrow y ya ofreció una serie de disculpas a través de sus redes sociales, luego de que las imágenes en las que aparece desnuda tomando el baño comenzaron a circular en Perú.

En el mensaje que la legisladora compartió en su Twitter explicó que el incidente ocurrió debido a que no contaba con mucho tiempo libre e intentó hacer dos cosas a la vez, es decir, apresurarse para seguir con sus actividades en la región Lambayeque, en Perú, y continuar con la sesión ordinaria virtual de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Legislativo.

“Hola, soy Norma Yarrow. Está circulando un video mío donde se ve que estoy entrando a la ducha (...) lamentablemente se prendió la cámara, pido las disculpas del caso”, dijo la legisladora peruana a través de sus redes sociales.

Si, para los que han visto el video, soy yo y sinceramente pido las disculpas del caso, intentando hacer apurada doble función: alistarme para proseguir mis actividades en la región Lambayeque y, a la vez, seguir las incidencias de una comisión del Congreso. Esa es la verdad. pic.twitter.com/ro7TlUfAOQ — Norma Yarrow (@NormaYarrow4) September 15, 2021

Las imágenes en las que la legisladora aparece desnuda provocaron una serie de burlas y memes, aunque también generaron reacciones de solidaridad en las redes sociales por parte de algunos usuarios.

Legisladora explica cómo ocurrió el incidente

La legisladora Norma Yarrow explicó en las redes sociales cómo fue que ocurrió el incidente en el que apareció en plena sesión parlamentaria en Perú mientras tomaba un baño. Agregó que la cámara de la computadora se prendió sin querer, por lo que aseguró estar mortificada ante la situación.

“Lamentablemente se prendió la cámara. Pido una disculpa del caso. Estoy muy mortificada porque sé que esto ofende también a muchas personas de mi familia. No es que no quisiera trabajar, trate de ganarle al tiempo. No hay excusa, simplemente quiero dejar en claro que soy una persona consciente del error que he cometido”.