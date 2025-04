Lilly Téllez pide a la presidenta Claudia Sheinbaum no dar tiro de gracia a la libertad de expresión

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, advirtió que el gobierno de Claudia Sheinbaum busca censurar todos los contenidos en radio, televisión y plataformas digitales que puedan golpear políticamente a su gobierno.

En conferencia de prensa afirmó que la iniciativa que envió al Senado para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones bajo el pretexto de frenar la propaganda extranjera en México, solo buscan controlar los contenidos que podrán ver los mexicanos.

“Ella, la presidente y un equipo, su equipo, lo que pretende en este momento en el Senado de la República se está discutiendo pero también examinar qué contenidos no deben ver los mexicanos. Pretenden meterse a la privacidad de tus redes, a tu momento de escuchar radio, ver televisión para definir qué puede ver y qué no puede ver un mexicano. Y esto es gravísimo. Se llama censura con todas sus letras”, advirtió Téllez García.

Morena busca controlar lo que se dice en redes sociales

La panista recalcó que Morena quiere usar un machete para que el partido en el gobierno tenga la facultad de censurar redes sociales como X, Facebook, Instagram, Tik Tok y otras “para que la presidenta pueda quitar una concesión de radio y televisión cuando en la radio y en la televisión se informe lo que no le gusta”.

Además, Téllez García ironizó sobre la sensibilidad que pudo haber provocado en la presidenta las críticas al tratamiento estético que presuntamente hizo en su rostro pero eso no significa que deba acallar a los internautas.

“Presidenta Sheinbaum lo que nos asusta es la deformación de su visión política, de su visión de querer censurar al grado de quitar sensaciones de radio y televisión y de pretender no solo bajar contenidos sino de apagar y de quitarle de los celulares a los mexicanos las redes que libremente optan por seguir y en las que optan por comentar. ¿Por qué se muestra, presidente, tan afectada por la crítica? ¿Por qué muestra esta hipersensibilidad de la crítica, a tal grado que va a dar un golpe a la libertad de expresión y va a lastimar a la democracia? ¿Por qué está en esta hipersensibilidad? Va contra todo ánimo, contra toda postura y ánimo científico el atribuir una crítica a una cuestión de sentimientos, presidenta Sheinbaum, no se trata de sentimientos. Tenga la cabeza fría, serénese. Usted lleva muchos años en la política y debería asumir porque es su obligación escuchar la crítica, no solo mandarla a callar y pretender quitar concesiones de radio y televisión y pretender bajar y acabar con las redes sociales en nuestro país”, abundó.

La senadora insistió que no se trata de un ataque a los concesionarios ni a los dueños de las redes sociales sino a los mexicanos que tienen la libertad de informarse a través de los medios que quieran.

“Ella no pretende un atentado contra la libertad de expresión. La presidenta Sheinbaum pretende darle un tiro de gracias a la libertad de expresión, pretende censurar”, abundó.

Finalmente, pidió al oficialismo dar marcha atrás a su iniciativa censora, arriesgo de quedar marcados para siempre.