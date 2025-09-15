México vivirá lluvias intensas por remanentes de la tormenta “Mario"; 18 estados afectados

¡A dar el grito… pero por las lluvias! La tormenta tropical “Mario” sigue dejando efectos en México, por lo que este lunes 15 de septiembre se espera un clima con tormentas eléctricas, así como altas temperaturas.

¿Cómo estará el clima este lunes 15 de septiembre?

En el norte y noroeste, el monzón mexicano junto con la inestabilidad en la atmósfera provocará lluvias fuertes en diversos estados,

A esto se le suman canales de baja presión, junto con la humedad que llega del Golfo de México y el Océano Pacífico, generarán chubascos en el centro del país.

¡Alerta en Oaxaca! Al sur del estado se formó una zona de baja presión que podría convertirse en ciclón tropical en los próximos días, junto con la onda tropical número 32.



Lluvias muy fuertes : Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste y sur), Sinaloa (norte y sur), Nayarit, Puebla (este y norte), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y oeste) y Chiapas (oeste y sur).

: Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste y sur), Sinaloa (norte y sur), Nayarit, Puebla (este y norte), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y oeste) y Chiapas (oeste y sur). Lluvias fuertes: Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales: Baja California Sur, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala.

Baja California Sur, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala. Intervalos de chubascos: California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

¿En dónde hará calor en México este lunes 15 de septiembre?

Además de las lluvias, gran parte de México enfrenta altas temperaturas que ponen en alerta a varias entidades en los próximos días:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Pronóstico de temperaturas mínimas:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Clima en CDMX y Edomex este 15 de septiembre

¿Saldrás a festejar el Grito de Independencia? No sin antes saber que este lunes, el cielo se mantendrá nublado en la CDMX y Edomex. Durante la mañana, el ambiente será templado.

Por la tarde se espera que el clima cambie a templado a cálido, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en CDMX será de 14 a 16 °C y la máxima de 23 a 25 °C. En Toluca, se prevé mínima de 10 a 12 °C y máxima de 19 a 21 °C.