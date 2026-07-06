Puebla colapsa por las lluvias; desbordamiento, apagones e inundaciones provocan una tarde de caos

El clima en México provocó lluvias caóticas en Puebla . Los fuertes aguaceros registrados este domingo 5 de julio provocaron caos por inundaciones, caída de árboles, cierres viales y el desbordamiento del río Huejotzingo .

Las fuertes lluvias generaron una movilización por parte de los cuerpos de emergencia y Protección Civil; mientras en redes sociales se observan las severas afectaciones registradas en varias avenidas principales y fraccionamientos.

La lluvia transformó varias vialidades de Puebla en ríos

La situación comenzó a agravarse durante la tarde , cuando las lluvias se intensificaron en la capital y zonas cercanas; en Puebla, las inundaciones complicaron la circulación en avenidas principales, mientras que en Huejotzingo el desbordamiento de la planta tratadora provocó el ingreso de agua hacia viviendas cercanas.

Autoridades de Protección Civil desplegaron recorridos para atender los reportes y mantener vigilancia en los puntos con mayor riesgo.

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#ÚltimaHora | Un árbol cayó sobre una camioneta que circulaba en el Bulevar Atlixco, a la altura de Camino Real; no se reportan personas lesionadas. 🔴‼️@RodrigoSannn pic.twitter.com/en3NXxZWfq — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) July 5, 2026

Uno de los primeros efectos del temporal fue el incremento del nivel del agua en distintos puntos de Puebla; automovilistas reportaron complicaciones para avanzar sobre el bulevar del Niño Poblano, el puente de Esteban de Antuñano y diversas calles de Angelópolis, donde las inundaciones obligaron a reducir la velocidad y generaron largas filas de vehículos.

En San José Mayorazgo también se registró un fuerte aguacero, mientras que habitantes de Amozoc documentaron una intensa granizada que dejó daños materiales en algunas viviendas.

Estas condiciones forman parte del pronóstico que anticipaba lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo en distintas regiones del estado.

Huejotzingo y el Centro Histórico concentraron algunas de las mayores afectaciones

En Huejotzingo, el desbordamiento de la planta tratadora ocasionó que el agua alcanzara zonas habitacionales cercanas, una de las imágenes que más llamó la atención durante la jornada.

Mientras tanto, en el Centro Histórico de Puebla, varios negocios quedaron sin energía eléctrica debido a un apagón registrado durante la tormenta; algunos comerciantes colocaron costales y barreras en puertas y accesos para impedir el ingreso del agua, recordando las inundaciones ocurridas días atrás.

#Atención 🚨🌧️ Se registran graves inundaciones en la Avenida Juárez y 19 sur en la Ciudad de Puebla



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Las lluvias también provocaron la caída de árboles en distintos municipios; en la capital, uno de ellos cayó sobre un automóvil y dejó atrapada a una persona, quien fue auxiliada por equipos de emergencia. Otro árbol bloqueó una vialidad, por lo que fue necesario retirarlo para restablecer el paso.

Además, una camioneta terminó impactándose contra un árbol en las inmediaciones del bulevar Atlixco, presuntamente por las condiciones del pavimento mojado.

#AlMomento 🔴 Un auto terminó varado sobre el Bulevar del Niño Poblano tras las intensas lluvias de esta tarde que inundaron la vialidad. Extreme precauciones



Vía: @Hugo32323 pic.twitter.com/O8VB8Mkthh — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) July 5, 2026

Protección Civil mantiene recorridos y pide extremar precauciones

Ante la persistencia del mal tiempo, Protección Civil mantiene el monitoreo en diferentes municipios de Puebla y recomienda conducir con precaución, evitar cruzar calles con corrientes de agua, mantenerse informado sobre el pronóstico y no permanecer bajo árboles o estructuras que puedan representar un riesgo durante las lluvias.

Mientras continúe la temporada, las inundaciones podrían repetirse en las zonas con mayor acumulación de agua, por lo que las autoridades piden a la población atender las recomendaciones preventivas y reducir desplazamientos cuando las precipitaciones sean intensas.