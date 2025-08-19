Estados Unidos intensifica la cacería para atrapar a los herederos del narcotraficante joaquín “El Chapo” Guzmán, “Los Chapitos”, ofrece 10 millones de dólares de recompensa por cada uno de sus hijos que están libres.

Recompensa por “Los Chapitos”

Este fin de semana relanzó la campaña para atraparlos, luego de que en 2023 los incluyó en su lista negra de capos, ahora los clasifica como terroristas.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, es señalado como líder de la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa, su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar, es el lugarteniente.

Los acusan de traer precursores de china, de traficar toneladas de fentanilo y de alimentar la adicción de los estadounidenses, ellos están entre los más buscados de la Agencia Antidrogas de Estado Unidos.

Solo estos dos cabecillas de “Los Chapitos” quedan libres, están en medio de una narcoguerra con la gente de Ismael “El Mayo” Zambada por el control del cártel de Sinaloa, y van por ellos. Mientras sus otros dos hermanos negocian con Estados Unidos las condiciones de sus condenas en ese país.

Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, el 11 de julio pasado en la corte de Chicago se declaró culpable de cargos de narcotráfico y de participar en una organización delictiva, todo para evitar la pena de muerte y convertirse en testigo protegido.

Joaquín Guzmán López optó por la traición, ya que en julio de 2024 secuestró a “El Mayo Zambada” para ofrecerlo como regalo a Estados Unidos y él se entregó.

Audiencia en Chicago

En septiembre tendrá su próxima audiencia en Chicago, en medio de negociaciones, por lo pronto los fiscales anunciaron que no pedirán en su contra la pena de muerte, pero tendrá que ofrecer información valiosa para evitar la cadena perpetua.

En una entrega colectiva de reos, desde el 13 de agosto pasado también están en prisiones de Estados Unidos los jefes de seguridad de “Los Chapitos”, Kevin Alonso Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez.

Estados Unidos busca cerrar la pinza en busca de los dos hermanos que aún quedan libres y que en los últimos meses han dejado un rastro de sangre en una violenta lucha por mantener su herencia criminal.