Cinco presuntos integrantes de una banda conocida como “Los Bonitos” fueron detenidos en el municipio de Acolman, Estado de México (Edomex), al ser investigados por la probable comisión de diversos delitos en la Ciudad de México (CDMX), principalmente al oriente de la capital.

Este sábado se dio a conocer que entre las personas capturadas se encuentran las hermanas Wendy “N”, y Erika “N”, identificadas como las principales líderes de la organización. También fueron detenidos Nadie Metzli “N”, Brandon “N” y Erick “N”, luego de un cateo en el que participaron agentes federales y locales.

Las hermanas fueron detenidas con más cómplices en Acolman.|FGJEM

¿Quiénes son “Los Bonitos”, banda ligada a delitos en CDMX?

De acuerdo con las investigaciones, la banda conocida como “Los Bonitos”, operaban en la alcaldía Iztapalapa y está relacionada con delitos de como extorsión, tráfico de drogas, homicidio, robo y despojo de inmuebles con violencia.

En el domicilio cateado se aseguraron dos vehículos, dos motocicletas, cartuchos útiles, teléfonos celulares, 57 mil pesos, dosis de droga, equipos de cómputo y diversa documentación.

Fuerzas de seguridad federales y locales participaron en la detención |FGJEM

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia y Secretaría de Seguridad, ambas del Estado de México, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Labores de investigación permitieron identificar la operación de una célula delictiva con base en la alcaldía Iztapalapa, dedicada a la extorsión, tráfico de drogas, homicidio, robo y despojo de inmuebles con violencia. Como parte del seguimiento, se aplicaron técnicas de investigación que permitieron ubicar un inmueble en el municipio de Acolman, donde se resguardaban sus integrantes.

Se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas, mediante las cuales se recopilaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó la orden para intervenir el inmueble.

De esta manera, mediante un operativo coordinado entre las instituciones de seguridad, se ejecutó la orden de cateo en la colonia Las Brisas, donde fueron detenidas Erika “N” y Wendy “N”, señaladas como líderes de la célula criminal, así como dos hombres y otra mujer. El inmueble fue asegurado y permanece bajo resguardo policial.