Se desataron los memes por la confusión con el cambio de horario

Cuando nadie se esperaba nada, un cambio de horario sacudió los celulares y dispositivos móviles de miles de personas en México, lo que provocó que a los ciudadanos “se les hiciera temprano” este domingo 2 de abril, pues como solía los últimos 26 años, automáticamente se recorrió una hora durante la madrugada debido al horario de verano.

La mala noticia es que el cambio de horario dejó de ser oficial en el mes de octubre, de acuerdo con el decreto publicado por el Diario Oficial de la Federación (DOF), pero parece que a algunos dispositivos no les llegó la notificación, pues a través de redes sociales comenzaron a quejarse de haber despertado una hora antes sin saberlo.

Se desataron reclamos por llegar al Metro de la CDMX antes del horario de apertura, los camiones no pasaban y las personas llegaron antes al trabajo, por lo que los memes en redes sociales no perdonaron y cientos de usuarios empezaron a verle el lado cómico a la situación.

Por el cambio de horario erróneo, se desataron los memes en redes sociales

Cientos de personas se confundieron sobre el cambio de horario y muchos no sabían en cuál confiar

La gente mostró su molestia sobre no saber qué hora era en realidad este domingo 2 de abril

#HorarioDeVerano | ¿Qué está pasando?, ¿Son las 7 o las 8? ¡Un caos este domingo con los relojes! ⏰🤪#CambioDeHora pic.twitter.com/K8kc7DjOSj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 2, 2023

¿Por qué se cambió al horario de verano?

La Ley Federal de Husos Horarios implementó en octubre de 2022 que el horario de verano ya no sería implementado a partir de 2023, por lo que luego de 26 años, los ciudadanos mexicanos, salvo algunos los de la frontera norte, ya no tendrían que volver a adelantar o atrasar una hora sus relojes; sin embargo, algunos dispositivos móviles no hicieron caso y lo realizaron de forma automática.

Debido a que en la configuración del dispositivo se tiene programada esta actualización de horario con base en el calendario, el cambio de horario se realizó sin tomar en cuenta la hora oficial. Se realizó según la fecha programada años atrás y probablemente se mantenga de esta forma para años siguientes, por lo que la recomendación es desactivar la modificación de hora automática.

Internet y los relojes análogos mantuvieron la hora real, por algunos dispositivos móviles mostraron una hora adelantada

Estos son algunos de los mejores memes que dejó el cambio de horario erróneo en México

Los celulares que no se rigen con la hora por internet, probablemente actualizaron erróneamente su horario

Algunos trabajadores llegaron una hora antes a su trabajo debido al cambio de horario automático en algunos dispositivos

El horario de verano estuvo activo durante 26 años en México

¿Cómo cambiar la hora en el celular?

Cambiar la hora en un celular es muy sencillo. Para usuarios con sistema operativo Android, únicamente tienes que dirigirte a “Ajustes”, bajar y darle clic a la opción referente a “Fecha y Horario”. Dentro deberás de apagar la opción que dice “tomar desde la red”, y posteriormente podrás colocar la hora manualmente.