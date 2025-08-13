VIDEO: Así fue el desplome del elevador de plaza comercial en la CDMX

Un dramático incidente sacudió al centro comercial Plaza Mitikah este martes 12 de agosto de 2025, cuando uno de sus elevadores sufrió una caída repentina. El suceso, que tuvo lugar en la alcaldía Benito Juárez de la CDMX, dejó como saldo a dos personas con diversas lesiones. Por su parte, el hijo de una de las víctimas reveló el video de una cámara de seguridad dentro del elevador que muestra los momentos de terror.

A raíz del accidente, se ordenó la evacuación total del centro comercial, y se ha iniciado una revisión de los protocolos de seguridad. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) también se movilizaron hasta la plaza para asegurar la zona.

VIDEO: Momentos de pánico durante desplome de elevador en Plaza Mitikah

La experiencia de los afectados fue compartida en la red social X por el hijo de una de las víctimas, identificado como Arturo GM. En una serie de publicaciones, él relató lo sucedido a su madre, que viajaba en el ascensor junto a otra persona. Según su testimonio, el artefacto se precipitó desde la planta baja hasta el séptimo sótano de manera escalonada, provocando golpes a los pasajeros en tres momentos distintos durante el descenso.

La narración detalla que ella y otro pasajero subieron al elevador con la intención de ir a pisos superiores, mientras que un tercer individuo entró en el séptimo sótano. Una vez en movimiento, el panel de control y la pantalla del ascensor dejaron de funcionar. El vehículo comenzó a subir, pero se detuvo de forma abrupta y con una sacudida, mientras una grabación en inglés sonaba en la cabina. En ese momento, uno de los hombres intentó sin éxito abrir las puertas.

9) El descenso finaliza con un golpe que ocasiona que el señor de gorra vaya al suelo y mi madre se recargue hacia el barandal sin caer totalmente al piso. (Se clava el barandal en la espalda). Eso es lo que se percibe en esta parte del video que compartió @pasotti_ pic.twitter.com/eHFHctjFDr — Arturo GM (@ArturoMarin_21) August 13, 2025

Pocos minutos después, el elevador volvió a moverse para detenerse nuevamente con otro brinco. Los dos hombres dentro de la cabina trataron de abrir las puertas con fuerza en al menos dos ocasiones diferentes. El hijo de la víctima documenta el momento en que recibió un mensaje de su madre informándole que estaba atrapada, a las 7:31 de la noche, seguido de una llamada telefónica a las 7:34, tan solo tres minutos después de su primer aviso.

¡Vaya susto! Se desploma elevador de autos con personas adentro en la CDMX

A través de sus publicaciones, Arturo GM también expresó su frustración inicial, señalando que el personal de la plaza no estaba actuando con la rapidez esperada. El alcalde de la demarcación, Luis Mendoza Acevedo, confirmó que las dos personas afectadas ya estaban bajo el cuidado de los servicios de emergencia.

