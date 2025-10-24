Buscan a Miguel Darío Becerra Chávez, estudiante de la Escuela Naval desaparecido en CDMX

Miguel Darío Becerra Chávez, estudiante de la Escuela Naval en la Ciudad de México (CDMX), está desaparecido. Es un joven de 22 años, quien desde el 20 de octubre de 2025, no ha sido localizado.

El joven se encuentra actualmente haciendo su servicio social en la institución y cursa el quinto año, pero desde el lunes pasado nada se sabe de él después de salir de su casa. Su familia y amigos piden ayuda para localizarlo.

¿Qué se sabe de la desaparición de Miguel Darío Becerra Chávez?

La desaparición del estudiante fue reportada ante la Fiscalía General de Justicia y la Comisión de Búsqueda de Personas emitió el fotoboletín para dar con su paradero.

La ficha de búsqueda con el folio D/03209/2025/FGJ indica que Miguel Darío Becerra Chávez desapareció en la colonia Los Cipreses, en la alcaldía Coyoacán.

Fue visto por última vez en la calle Virgilio Uribe y desde ese momento se desconoce su paradero. Viste una chamarra y pantalón, ambos negros, con una camisa blanca y tenis negros. Como seña particular, tiene una cicatriz en la cabeza y mide 1.62 metros.

Cualquier información que ayude con la pronta localización de este joven, se podrá marcar al número 55 54840430, o bien, acudiendo a la Fiscalía de la CDMX, en calle Doctor Río de la Loza 114, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

#DóndeEstá | Miguel Darío Becerra Chávez desapareció el pasado 20 de octubre en Coyoacán, #CDMX, y desde entonces no se sabe nada de él.



Si tienes información que ayude a dar con su paradero, no dudes en acudir a las autoridades.#ComunidadFIA pic.twitter.com/XlrsjdzzCq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 24, 2025

¿Dónde y cómo reportar una persona desaparecida en CDMX?

Cuando una persona está desaparecida, no se necesita que pasen 72 horas para esperar si aparece después de ser vista por última vez. El reporte de una persona desaparecida puede realizarse de manera presencial o telefónica.

Para reportar a una persona desaparecida puedes marcar a los números 55 6357 9282 y al 55 6357 8079. Además de contactar a las autoridades a través de las redes sociales:

Facebook : @cbusquedacdmx



: @cbusquedacdmx Twitter: @busqueda_cdmx



@busqueda_cdmx Instagram: @busqueda_cdmx



De manera presencial en las instalaciones de la Comisión de Búsqueda de Personas, ubicadas en Calle República de Cuba 43, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. También puedes marcar a:

Locatel : 5658 1111



: 5658 1111 Secretaría de Seguridad Ciudadana : 5242 5100



: 5242 5100 C5: 911

Para facilitar los procesos de búsqueda, se recomienda que la persona que levanta el reporte pueda proporcionar la siguiente información:

Datos generales: nombre, edad, fecha de nacimiento, CURP, nacionalidad, domicilio, género, estado civil, lugar de nacimiento.



Media filiación: estatura, complexión, color de piel, forma de cara, tipo de nariz, tamaño de frente, forma de mentón, tipo de cejas, color y tamaño de ojos, tipo y color de cabello, señas particulares, cicatrices, tatuajes o cualquier información que describa a la persona.



Deseable que pueda proporcionar información sobre circunstancias, fecha y lugar de la desaparición, información de redes sociales de la persona desaparecida, dato telefónico, bancarios y cualquier información relevante para iniciar las labores de búsqueda.