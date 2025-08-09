¡Tobogán se rompe en pleno uso! Un incidente ocurrido a bordo del Icon of the Seas, el crucero más grande del planeta, encendió las alarmas de seguridad en Royal Caribbean.

Este incidente, ocurrido durante el pasado jueves 7 de agosto de 2025, se dio cuando un panel de acrílico se desprendió mientras se utilizaba uno de los toboganes acuáticos de la titánica embarcación, dejando a un adulto herido.

Icon of the Seas. Water slide breaks #iconoftheseas pic.twitter.com/AfCDSbjQlg — Jim Muldoon (@jimmuldoon) August 7, 2025

De acuerdo con un portavoz de Royal Caribbean Group, la víctima recibió atención médica inmediata mientras estaba a bordo de crucero y actualmente se encuentra en condición estable, aunque la compañía no reveló ni la gravedad exacta de las lesiones y mucho menos la identidad del afectado.

La ruptura del tobogán sucedió mientras el crucero se encontraba navegando en altamar, pero se sabe que el Icon of the Seas efectuaba una ruta que incluye escala en el puerto de Costa Maya, Mahahual, Quintana Roo, en México.

Testigos reportaron que la rotura del panel se produjo a gran velocidad, provocando un momento de confusión, además de temor entre quienes se encontraban en la zona de piscinas y las atracciones acuáticas en el Icon of the Seas.

¿Qué medidas tomó Royal Caribbean?

Royal Caribbean informó que el tobogán permanecerá cerrado por el resto del viaje mientras se lleva a cabo una investigación interna para determinar las causas exactas de la falla.

“Nuestro equipo proporcionó atención médica a un huésped adulto cuando un acrílico se desprendió del tobogán mientras lo utilizaba”, señaló un portavoz de Royal Caribbean Group a Fox News Digital, y agregó que “La investigación está en curso y el área permanecerá clausurada hasta nuevo aviso”.

¿Qué es el Icon of the Seas?

Inaugurado en 2024, el Icon of the Seas es el crucero más grande del mundo, con capacidad para más de siete mil pasajeros y múltiples áreas de entretenimiento, entre las que se destaca un moderno parque acuático.

Este incidente supone uno de los primeros percances técnicos registrados desde su puesta en servicio. La situación ha generado debate en redes sociales sobre la seguridad de las atracciones acuáticas en altamar.

Además de que se ha resaltado la responsabilidad de las navieras en la inspección constante de sus equipos. ¿Deberían reforzarse los protocolos antes de permitir el acceso a este tipo de atracciones?