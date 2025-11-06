A pesar de amenazas e intentos de secuestro, Carlos Bautista Tafolla, diputado independiente de Michoacán, asegura que seguirán en pie de lucha por un mejor estado. Aparentemente, el diputado se encuentra en una “lista” en la que su nombre a parece como la siguiente “víctima”.

Tafolla, es uno de los funcionarios que continúa alzando la voz tras el asesinaro de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido el pasado 1 de noviembre 2025 durante las celebraciones de Día de Muertos.

“Hemos tenido varias cuestiones pero aquí estamos en pie de lucha (...) No podemos dejar solo a Uruapan, tenemos que continuar”, contó el diputado para Fuerza Informativa Azteca.

”Me ponen entre la espada y la pared”: Carlos Tafolla pide al Gobierno tomar medidas reales

El diputado independiente de Michoacán mandó un poderoso mensaje al Gobierno de México, en el que pidió a las autoridades que no dejarán solo a los funcionarios y ciudadanos de Michoacán.

Además de pedir que las estrategias de seguridad realmente brinden resultados para todos los ciudadanos. Recordemos que algunos funcionarios del estado únicamente han recibido respuestas de papel ante amenazas de muerte.

“No podemos confiar en alguien más que en el Gobierno (...) Me ponen entre la espada y la pared”, compartió durante una entrevista telefónica para Fuerza Informativa Azteca.

Por otro lado, mandó un poderoso mensaje para los delincuentes, asegurando que los funcionarios de Michoacán están trabajando por más oportunidades para todas y todas, que entiendan que la sociedad debe componerse.

Diputado independiente de Michoacán pide protestar en paz y no con violencia

Carlos Tafolla le pide a las y los ciudadanos de Michoacán que se manifiestan en paz para que su voz pueda ser escuchada, recordándoles que las cosas no cambian con más violencia, sino con más trabajos y oportunidades para todos.

“Estamos en pie de lucha, tope a donde tope”, compartió del diputado independiente durante la entrevista.

Por otro lado, compartió que la nueva presidenta municipal de Uruapan, ha trabajado con ellos desde el inicio del movimiento, el cual está más fuerte que nunca. Además aseguró que la apoyarán en todo momento.