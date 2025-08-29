Madres buscadoras hallan restos humanos en la Sierra de Guadalupe de Tlalnepantla

Durante más de tres días, madres buscadoras han acudido a la Sierra de Guadalupe, en Tlalnepantla, donde localizaron restos humanos que serán analizados por peritos para tratar de verificar su identidad.

Acompañadas de autoridades del Estado de México (Edomex), llegaron al Cerro Cola de Caballo, para hacer la búsqueda bajo el modelo por patrones; se ubicaron fragmentos óseos que corresponden a restos de origen humano, además de algunas prendas.

“Los fragmentos localizados deben ser perfilados e identificados a la brevedad, toda vez que existe la posibilidad que pudieran pertenecer a una persona reportada como desaparecida”, indicó el Colectivo Hasta Encontrarles CDMX.

De igual manera, se hizo un llamado a que las autoridades de Tlalnepantla instalen cámaras de vigilancia y mayor iluminación en la zona donde se hallaron los restos humanos.

Además de los hallazgos hechos en el municipio de Tlalnepantla, las madres buscadoras reportaron que se ubicaron restos humanos en la sierra, pero del lado de Ecatepec.

Al respecto, la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Ecatepec confirmó que 30 elementos de grupos especializados se sumaron a la búsqueda, a fin de obtener indicios que permitan ayudar a ubicar restos que podrían pertenecer a personas desaparecidas.

¿Dónde puedo ver la lista de personas desaparecidas en Edomex?

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México cuenta con una página web en la que están las fichas con información de ciudadanos que no han sido localizados.

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a Andrés Álvarez Iturbe, comunícate a los teléfonos de COBUPEM 800 216 0361, 800 509 0927. #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/qKbbXx4t77 — COBUPEM (@COBUPEM) August 29, 2025

Los boletines, de adultos y de menores de edad, cuentan con fotografía y señas particulares de las personas desaparecidas, para facilitar que ante cualquier indicio que ayude a ubicarlas, pueda reportarse a los números 800 509 0927 y 800 216 0361.

Esta dependencia indicó que en caso de que un familiar o amigo esté desaparecido, puede reportarse al teléfono 800 509 0927.

