Encuentran sin vida a Aida Karina Juárez en SLP, madre buscadora de Zacatecas

El movimiento de madres buscadoras en México sufrió un nuevo golpe con el asesinato de Aida Karina Juárez Jacobo, integrante del colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor Zacatecas. Su cuerpo fue localizado este miércoles en San Luis Potosí, luego de varios días de incertidumbre sobre su paradero.

La víctima era madre de Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, desaparecida en Guadalupe, Zacatecas, el 25 de junio de 2025. Desde entonces, Aida Karina se unió a la incansable lucha por encontrarla, convirtiéndose en una de las voces más activas de la búsqueda.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó la noticia y aseguró que ya fue detenido un probable responsable, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia. Asimismo, manifestó solidaridad con la familia de la víctima y con todo el movimiento de madres buscadoras, al tiempo que subrayó la necesidad de garantizarles protección y justicia.

Reacciones de colectivos feministas y madres buscadoras

El asesinato de Aida Karina provocó indignación en Zacatecas y a nivel nacional. El colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor expresó en un comunicado: “El dolor inmenso que nos provoca este crimen es ya una exigencia de justicia. Demandamos seguridad efectiva para las madres buscadoras y sus familias”.

De igual forma, el colectivo feminista de Valparaíso señaló: “Hoy callaron la voz de Aida Karina, quien buscaba a su hija. Este nuevo ataque se suma a la larga lista de agresiones contra mujeres valientes que ahora también son víctimas”.

La violencia contra madres buscadoras en México

De acuerdo con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), desde 2019 han sido asesinadas al menos 16 madres buscadoras en México, lo que representa una de cada tres defensoras asesinadas en el país durante el mismo periodo.

Este caso sería el tercer asesinato de una madre buscadora en lo que va de 2025, un dato que refleja el nivel de riesgo que enfrentan quienes dedican su vida a la localización de personas desaparecidas.

A estas cifras se suman 15 intentos de asesinatos, en los que sólo medió la suerte para que las defensoras pudieran continuar con vida. De estos casos, se identifica al menos ocho intentos de homicidios por parte del crimen organizado.

Lista de madres buscadoras asesinadas en México desde 2019 hasta 2025|IM-Defensoras

Exigen justicia y mayor protección para madres buscadoras

El asesinato de Aida Karina Juárez no es solo un crimen aislado, sino parte de una crisis de violencia que golpea de manera particular a mujeres defensoras y buscadoras en México. Colectivos insisten en que su labor debe ser reconocida y protegida por el Estado, y que ninguna otra madre deba convertirse en víctima por exigir verdad y justicia.

La exigencia ahora es clara: justicia para Aida Karina, verdad para su hija desaparecida y garantías reales para todas las mujeres que día con día buscan a sus seres queridos en un país donde la violencia se ha normalizado.

