Este fue el último mensaje del odontólogo Luis Óscar Ayala, quien desapareció corriendo en el Ajusco

El paradero de Luis Óscar Ayala, odontólogo de 48 años, continúa siendo un misterio desde su desaparición el 16 de septiembre en el Pico del Águila, en el Ajusco, Ciudad de México (CDMX).

Luis Óscar Ayala mandó un último mensaje a su esposa

Ese día, según relata su familia, salió a hacer ejercicio y envió un último mensaje indicando que tenía problemas con la señal y que intentaría conectarse a un satélite.

Con el paso de las horas y la imposibilidad de comunicarse con él, su esposa Daniela Tapia comenzó a preocuparse, sin imaginar que ese sería el último contacto con su esposo.

“No iba diario, pero era habitual, era una cosa que le gustaba realizar exactamente, él conocía muy bien la zona. Algunas ocasiones ya había subido con familia, con amigos, también solo, pero en esta ocasión ya no volvió”, dijo Daniela Tapia, esposa de Luis Óscar.

Acudió a buscarlo y pidió apoyo a unos patrulleros que la acompañaron; localizaron el vehículo estacionado a las faldas del cerro, estaba intacto y no faltaban pertenencias.

Pero de Luis Óscar no había señales, Daniela presentó una denuncia ante el ministerio público: “Han pasado más de 10 días desde que Luis Óscar desapareció en el lugar que se encuentra a mi espalda el pico del águila en la zona del Ajusco” dijo Daniela Tapia, esposa de Luis Óscar.

Han rastreado su olor, pero se pierde a la orilla de la carretera: “Estamos ya muy desesperados, ya lo único que queremos es verlo y pues a él que no desespere, que estamos haciendo todo lo posible y que lo estamos esperando aquí en casa”, dijo Daniela Tapia, esposa de Luis Óscar.

Desaparecidos en la zona del Ajusco

Es la misma zona donde el 12 de julio desapareció la estudiante Ameli García y tampoco ha sido localizada. Lugar en el que parece no haber autoridad que logre evitar que la gente desaparezca, ni que pueda resolver los casos

“No es el primer caso, hay muchas coincidencias con otras desapariciones y pues creo que es importante que la gente sepa que esto pasando cada vez, pues más seguido”, dijo Daniela Tapia, esposa de Luis Óscar.

Salió a correr y no volvió: El drama de la familia de Luis Óscar



Luis de 48 años, salió a correr en el #Ajusco, en la alcaldía #Tlalpan, y no regresó. Su familia y colectivos lo buscan sin descanso. Las autoridades deben hacer más.



Su madre pide ayuda para que su caso no sea… pic.twitter.com/eseE6B3OF9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 26, 2025

Personas que han dejado un hueco en sus hogares, al igual que en miles en los que hay una persona desaparecida. En todo el país el número de desaparecidos suma más 133 mil, solo de enero a junio de este año se registraron 7 mil desaparecidos.