Búsqueda masiva en el Ajusco: la CDMX moviliza a 400 personas por Ana Ameli y Luis Óscar

La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México informó que el próximo lunes 20 de octubre se llevará a cabo un operativo sin precedentes en la zona del Ajusco. En la búsqueda, más de 400 personas participarán en la localización de Ana Ameli y Luis Óscar, desaparecidos desde el pasado mes de julio.

De acuerdo con la dependencia, esta acción representa una de las búsquedas más amplias realizadas en el sur de la capital, debido a las condiciones del terreno y a la extensión del área donde se les vio por última vez.

Búsqueda de Ana Ameli y de Luis Óscar, desaparecidos en Julio

Ana Meli desapareció el 12 de julio, mientras participaba en una actividad de escalada junto a un grupo en el Pico del Águila, una de las zonas más visitadas por deportistas y excursionistas.

Las autoridades indicaron que en este operativo participarán más de 400 personas, con el objetivo es rastrear cada punto del área boscosa y de difícil acceso donde se cree podrían encontrarse indicios que ayuden a esclarecer el caso.

Familiares y amigos de Ana Ameli y Luis Oscar han mantenido campañas de difusión y llamados públicos para que las autoridades no detengan los esfuerzos de búsqueda, confiando en que esta nueva jornada aporte información clave para encontrarlos.

¿Quién es Ana Meli, joven que desapareció en el Ajusco?

Ana Ameli García Gámez tenía 19 años cuando desapareció el 12 de julio de 2025. Cursó el primer año de biología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero decidió hacer un cambio de carrera y presentó su examen de admisión en este periodo y está en espera de los resultados de la prueba de admisión.

Prenda de Ameli García desaparecida en el Ajusco para su búsqueda|FIA

De acuerdo con su papá, la joven mostró un interés por estudiar fisioterapia, pero el senderismo es una actividad que le gusta hacer desde hace aproximadamente dos años. Ameli, contó, ya había escalada por la ruta para llegar al Pico del Águila antes.

¿Quién es Luis óscar, odontólogo que desapareció en el Ajusco?

El 16 de septiembre, relata su familia, que Luis óscar salió a hacer ejercicio y envió un último mensaje indicando que tenía problemas con la señal y que intentaría conectarse a un satélite.

Con el paso de las horas y la imposibilidad de comunicarse con él, su esposa Daniela Tapia comenzó a preocuparse, sin imaginar que ese sería el último contacto con su esposo.

Acudió a buscarlo y pidió apoyo a unos patrulleros que la acompañaron; localizaron el vehículo estacionado a las faldas del cerro, estaba intacto y no faltaban pertenencias.

Pero de Luis Óscar no había señales, Daniela presentó una denuncia ante el ministerio público: “Han pasado más de 10 días desde que Luis Óscar desapareció en el lugar que se encuentra a mi espalda el pico del águila en la zona del Ajusco” dijo Daniela Tapia, esposa de Luis Óscar.