Exhiben a maestra de Argentina por asegurar que Covid-19 no existe

Aunque la pandemia de Covid-19 ha causado millones de muertes en el mundo, una maestra de Argentina aseguró a madres de familia que la enfermedad no existe.

En redes sociales de Argentina, la maestra fue exhibida por madres de familia, quienes defendían que sí existe la enfermedad de Covid-19; sin embargo, la docente insistió en que no existe.

Se trata de la maestra Rosa Emperatriz Rasuri, quien imparte clases de Formación Ética y Ciudadana en una escuela secuntaria de Santa Cruz, Argentina, y fue grabada mientras discutía con madres de familia.

Confrontan a maestra que niega existencia de Covid-19 en Argentina

La maestra de Argentina estaba dialogando con varias madres y padres de familia de la escuela, a quienes les dijo que un adolescente es más maduro que ellos, ya que no están interesadas en formarse para educar a sus hijos.

Una de las madres le dice “usted no le puede decir a mi hija que el Covid no existe”, en respuesta la maestra de Argentina reitera: “no existe, usted está equivocada”.

Otra madre interviene en la discusión y asegura que su madre falleció por la pandemia, aunque ingresó al hospital en Argentina por neumonía.

A lo que la docente de Argentina insistió en que la enfermedad no existe: “No se mueren de ningún Covid porque no existe. Mi hermano es médico científico y es él quien me informa. Se está muriendo la gente por neumonía”, explicó.

La madre de familia trató de escuchar a la maestra y explicarle que las muertes por Covid-19 no son un invento y que es una situación por la que todo el mundo la está pasando mal, pero la docente insistía en que no existe el Covid-19.

“La gente se enferma de neumonía, pero no las tratan de la neumonía, las tratan del Covid que no existe”, reiteró la maestra de Argentina a lo que la madre reviró: “yo pregunto cómo se trata una enfermedad que no existe”, a lo que respondió la docente “no hay tratamiento porque no existe, no saben qué hacer”.

Separan del cargo a maestra de Argentina que dice que Covid-19 no existe

Medios de Argentina indicaron que después de que se difundió el video en el que la docente asegura que el Covid-19 no existe, autoridades educativas la separaron del cargo.

Asimismo, revelaron que además de no creer en la pandemia, la también ex candidata política en Argentina tampoco cree en las vacunas y cree que la pandemia es un “golpe de estado mundial”.

