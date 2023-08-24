¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 24 de agosto

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen minuto a minuto en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este jueves 24 de agosto.

Sigue la conferencia mañanera de AMLO:

Avances en el tren maya

Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informó sobre el salvamento arqueológico y el mejoramiento de zonas arqueológicas del Tren Maya.

AMLO habla sobre la desaparición de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco

El presidente López Obrador aseguró que permanecen las investigaciones para dar con el paradero de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco y reiteró que se mantiene equipo de Secretaría de Seguridad federal en la zona

“Nosotros estamos ayudando. Hay un equipo allá de la Secretaría de Seguridad Pública ayudando en la búsqueda de los jóvenes, se han hecho análisis de los restos de personas y no son los jóvenes (…) se continúa con la búsqueda, estamos en eso”, señaló.

AMLO habla sobre renuncia de Karla Quintana

En el día después de que Karla Quintana renunció a la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el presidente López Obrador se refirió al tema.

“Depende de la Secretaría de Gobernación. Luisa María alcalde se hará cargo de eso". Posteriormente, fue cuestionado sobre si sabía la razón de su salida y contestó: “Yo creo que cerró un ciclo y pues somos libres”.

AMLO reconoce pocos errores en los libros de texto de la SEP

Al ser cuestionado sobre si los libros de la Secretaría de Educación Pública (SEP) tienen errores, el presidente AMLO señaló que "muy pocos, se han mejorado mucho, no tienen, mucho menos que los otros libros".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que tras revisión a libros de texto gratuito encontró algunos errores pic.twitter.com/2sULaAJzP4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 24, 2023

AMLO dice que no se va a meter en las elecciones 2024

“No vamos a meternos en eso. Todos tienen derecho y va a ser la gente la que va a decidir”, consideró AMLO. Asimismo, presumió que en menos de cinco años le han quitado 23 gubernaturas a los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).

AMLO celebra baja de inflación

El presidente López Obrador celebró la desaceleración de la economía a 4.67 por ciento durante la primera quincena de agosto: “Les voy a dar dos noticias buenas: uno que bajó la inflación, poquito, pero bajó, y sigue bajando. Esto es muy bueno porque eso significa que hay menos riesgo de carestía, y rinde más el ingreso, si cuestan menos los alimentos y las mercancías, no se deteriora el poder de compra, el poder adquisitivo del salario, del ingreso".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ celebró la desaceleración de la #economía a 4.67 por ciento durante la primera quincena de agosto pic.twitter.com/QXl8nMTmVx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 24, 2023

AMLO descarta invitar a la prensa al recorrido por el Tren Maya

El presidente señaló que supervisará las obras del Tren Maya; sin embargo, la prensa no podrá acompañarlo porque “no va a ir a 60 kilómetros [por hora]” y prefiere evitar desinformación, que se diga que el convoy “va más despacio que un caballo”.

#EnLaMañanera | No será “estreno” será supervisión con empresas privadas, las que hará el presidente @lopezobrador_ del #TrenMaya en su tramo que va de Campeche a Mérida pic.twitter.com/RL9u78QqU6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 24, 2023

AMLO destaca detención de Domitilo Barragán Álvarez

AMLO confirmó la detención de Domitilo Barragán Álvarez, exgerente jurídico de III Servicios, la empresa subsidiaria de Pemex, a responsable de la construcción de la Estela de Luz: “Ahora detuvieron a quien participó en la construcción, porque cuando el Gobierno del Presidente Peña, porque si no me echan la culpa a mí".