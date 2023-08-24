“Cerró un ciclo": AMLO habla sobre la renuncia de Karla Quintana

A través de una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO), Karla Quintana Osuna presentó su renuncia como comisionada nacional de Búsqueda de Personas en la noche del pasado miércoles. Ante esto, el mandatario fue cuestionado en la conferencia matutina.

"Depende de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, se va a hacer cargo de esto". Posteriormente, afirmó que quien fuera comisionada "cerró un ciclo" y que somos libres de hacerlo, afirmó AMLO.

"En virtud de los contextos actuales, presente mi renuncia (...)" fueron las palabras con las que comenzó la funcionaria. Asimismo, recalcó que los retos en relación con la desaparición de personas permanecen y los esfuerzos del Estado mexicano debe seguir dirigiéndose a una política de prevención.

"Se está avanzando mucho en la búsqueda de desaparecidos, como nunca se ha hecho y se va a seguir avanzando, pues ella decide renunciar y se aceptó y se le reconoció su participación en varios años que estuvo a cargo de esta búsqueda de desaparecidos", aseveró AMLO.

Hoy he presentado al Presidente mi renuncia al cargo de Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas.



Dirigir la CNB, trabajar para mi país y para las personas desaparecidas y sus familias, construyendo un proyecto de Estado, ha sido un gran honor. pic.twitter.com/ObwaEm9JiB — Karla Quintana O. (@kiquinta) August 24, 2023

¿Quién es Karla Quintana, excomisionada de Búsqueda Nacional de Personas Desaparecidas?

Karla Irasema Quintana Osuna. Abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue nombrada por el mandatario como titular de la dependencia el 8 de febrero de 2019. Fue Directora General de la Asesoría Jurídica Federal (defensa pública de víctimas) de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

AMLO declara que la cifra de desaparecidos en el país es menor a la oficial

La salida de Karla Quintana se dio menos de un mes después de que el mandatario señaló que la cifra de desaparecidos es mucho menor a la oficial que manejó el censo. El pasado 31 de julio, el presidente confirmó que se realizará una actualización de censo casa por casa y estaría listo en tres meses.

Por último, el presidente morenista señaló: "No depende de una compañera, por responsable que sea, por eficaz que sea, por responsable que sea, depende de todos, somos muchos”. Aseveró que el gobierno se encontraba trabajando en la búsqueda de desaparecidos.