“Si les queda el saco": AMLO se lanza contra el INE y defiende “Plan C”

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y defendió al Plan C, esto después de la medida que se le dictó sobre ya no llamar a no votar por la oposición, pues se señaló de intervenir en las elecciones 2023, próximas a ocurrir.

"Ya sería el colmo que no los tocáramos ni con el pétalo de una rosa o les aplaudiéramos o siguiéramos como antes que robaban a manos llenas y no perdían ni siquiera su respetabilidad. Ni modo que si son corruptos se enojen porque les dicen corruptos", aseveró AMLO.

En ese sentido, AMLO aseveró que mejor se referiría a la oposición como "corruptos", por lo que defendió el Plan C y reiteró "ni un voto a los corruptos".

INE va contra el “Plan C” de AMLO

El pasado jueves 30 de marzo de 2023, el INE ordenó a la Presidencia de la República Mexicana, al mando de Andrés Manuel López Obrador, que retire la declaración del Ejecutivo en la que habla sobre el “Plan C”, pues acusa que viola el principio de equidad en las elecciones 2023, próximas a ocurrir en Edomex y Coahuila. Esta se dio el pasado 27 de marzo durante la conferencia mañanera de AMLO.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió que las declaraciones realizadas durante la mañanera de AMLO deben ser retiradas de todas las plataformas digitales y electrónicas. Durante esa conferencia, el presidente habló acerca de la suspensión del Plan B y aseveró que ya tenía otro as bajo la manga: el "Plan C".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reveló que tiene un plan “C” electoral y que consiste en llamar a evitar votar por PRI-PAN-PRD para que en un futuro pueda existir una gran Reforma Electoral pic.twitter.com/JrxgzE2O4V — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 27, 2023

¿Qué es el "Plan C" de AMLO?

AMLO explicó que, de no reactivar el Plan B, el "Plan C" consiste en evitar que se vote por el bloque conservador conformado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), sobre los cuales aseveró que son "corruptos".

Ante esto, el INE determinó que llamar a no votar por el bloque de oposición violaría el principio de equidad en detrimento de los procesos electorales 2023 que se encuentran en proceso en Edomex y Coahuila, así como la carrera por la presidencia para 2024.

