¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 31 de octubre

Este lunes 31 de octubre, en la mañanera de AMLO se informó el precio de los combustibles y de la canasta básica, entre otros temas. Este es el resumen de la conferencia de López Obrador.

Profeco da a conocer precios de combustibles

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, informó que estos fueron los precios de las gasolinas:

Gasolina Regular: $22.18 pesos.

Gasolina Premium: $24.25 pesos.

Diésel: $23.60 pesos.

Inflación en canasta básica comienza a detenerse



La Profeco informó que comienza a detenerse el alza de los precios de los 24 productos que componen la cnasta básica.

Habilitarán página para el Buen Fin 2022: Profeco

Profeco habilitará a partir del 14 de noviembre portal del quién es quién de los precios durante el Buen Fin 2022.

#EnLaMañanera | La @Profeco anunció que se habilitará un sitio especial para conocer el “quién es quién" en los precios durante el #BuenFin pic.twitter.com/FEaQSZ78MM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2022

AMLO ironiza reunión de expresidentes durante foro en España

El Presidente opinó sobre el foro convocado por el escritor Vargas Llosa en España al que asistieron los expresidentes Zedillo y Calderón.

"Ya han sido castigados, el pueblo ya los juzgó, es gente que está manchada, el caso de Zedillo es evidente, solo por lo que mencionabas, el convertir deudas privadas en deuda pública, es un acto de traición al pueblo, cómo rescatar a banqueros y grandes empresarios y trasladar el costo de ese rescate a todo el pueblo", indicó.

#EnLaMañanera | Durante la conferencia de este lunes, el presidente @lopezobrador_ volvió a referirse al expresidente Ernesto Zedillo pic.twitter.com/G1vwe0f06g — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2022

AMLO elogia sistema electoral durante elecciones en Brasil

El mandatario consideró que es destacable el sistema electoral durante la segunda vuelta en Brasil en la que resultó ganador Lula da Silva y recomendó que legisladores acudan al país sudamericano, previo a la discusión de la Reforma Electoral.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ felicitó a los #brasileños por elegir como presidente a Luiz Inacio Lula da Silva. pic.twitter.com/YExDTbPiQX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2022

AMLO aclara fin de su Reforma Electoral

El Presidente aclaró que no busca eliminar el órgano que elimina las elecciones en México, como aseguran sus adversarios, sino evitar que se realicen futuros fraudes.

"Es una Reforma Electoral para que haya democracia, no es desaparecer al organo encargado de organizar las elecciones, eso no va a desaparecer ni tampoco el tribunal encargado de claificar las elecciones, lo que no queremos es que continue este sistema corrupto antidemocrático que esté en poder de los conservadores", expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se pronunció a favor del voto electrónico y consideró que deben revisar el trabajo de los entes electorales de Brasil y Costa Rica pic.twitter.com/iMA2yqSQZN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2022

AMLO rechaza campañas cada de que viaja a Badiraguato



El Presidente criticó a quienes afirman que cuando viaja a Badiraguato se arman campañas en su contra para afirmar que va a tratar con el crimen organizado.

"Hay una campaña en la redes de que voy a Sinaloa, a Badiraguato a reunirme con miembros del Cartel de Sinaloa, pues no, voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena, de gente trabajadora, que no debe de estigmatizarse", indicó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó las campañas negras en redes sociales que se activan cada que viaja a #Sinaloa pic.twitter.com/avusidmJD3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2022

AMLO espera mejor libertad en Twitter tras compra de Musk

En la conferencia, López Obrador consideró que tras la compra de Twitter se mejoren las libertades en una red social, pues dijo que ahora ya está bajo control de los conservadores.

"Ojalá y lo libere porque ya Twitter ya estaba o está tomado, controlan ahí a quienes manejan granjas de bots, de robotos; quienes pagan, les inflan sus cuentas, también muy deshonesto es un instrumento de comunicación importantísimo, pero ya estaba bajo control de el conservadurismo", opinó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ también confió en que haya cambios en Twitter-México pic.twitter.com/JRXdFZb9W2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2022

AMLO respalda dichos de CNDH sobre Reforma Electoral

En la conferencia, AMLO apoyó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que recomendó reformar al INE por "vicios electorales".

"Pues es que es como el mundo al revés, los defraudadores, los mapaches electorales ahora están convertidos en demócratas, lo cierto es que ellos dominan el INE y el Tribunal", expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ respaldó a la #CNDH que recomendó reformar al #INE por "vicios electorales" del pasado y manifestó su molestia porque consejeros electorales mostraron su desacuerdo con el organismo que encabeza Rosario Piedra Ibarra pic.twitter.com/UigWTuGixx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2022

AMLO felicita a "Checo" Pérez y al Pachuca; desea suerte a la Selección

El Presidente envío una felicitación a Sergio "Checo" Pérez por subir al podio del Gran Premio de México, además del equipo del Pachuca, quien se coronó como el campeón del futbol mexicano. También deseó buena suerte a la Selección Mexicana que debutará en el mundial de Qatar 2022.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ envió este mensaje a la Selección Nacional de México quien este 22 de noviembre hará su debut en el Mundial de #Qatar2022 pic.twitter.com/GCcCV81t5M — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2022

¿Qué dijo AMLO hoy 31 de octubre en la mañanera?

Estas fueron algunas de las frases de AMLO durante la mañanera de hoy 31 de octubre, en la que habló de la Reforma Electoral.