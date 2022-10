¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 31 de octubre

Este lunes 31 de octubre, en la mañanera de AMLO se informó el precio de los combustibles y de la canasta básica, entre otros temas. Este es el resumen de la conferencia de López Obrador.

Conferencia de prensa en vivo, desde Palacio Nacional. Lunes 31 de octubre 2022 | Presidente AMLO

Profeco da a conocer precios de combustibles

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, informó que estos fueron los precios de las gasolinas:

Gasolina Regular: $22.18 pesos.

Gasolina Premium: $24.25 pesos.

Diésel: $23.60 pesos.

Inflación en canasta básica comienza a detenerse



La Profeco informó que comienza a detenerse el alza de los precios de los 24 productos que componen la cnasta básica.



Habilitarán página para el Buen Fin 2022: Profeco

Profeco habilitará a partir del 14 de noviembre portal del quién es quién de los precios durante el Buen Fin 2022.

La @Profeco anunció que se habilitará un sitio especial para conocer el "quién es quién" en los precios durante el #BuenFin

AMLO ironiza reunión de expresidentes durante foro en España

El Presidente opinó sobre el foro convocado por el escritor Vargas Llosa en España al que asistieron los expresidentes Zedillo y Calderón.

“Ya han sido castigados, el pueblo ya los juzgó, es gente que está manchada, el caso de Zedillo es evidente, solo por lo que mencionabas, el convertir deudas privadas en deuda pública, es un acto de traición al pueblo, cómo rescatar a banqueros y grandes empresarios y trasladar el costo de ese rescate a todo el pueblo”, indicó.

Durante la conferencia de este lunes, el presidente volvió a referirse al expresidente Ernesto Zedillo

AMLO elogia sistema electoral durante elecciones en Brasil

El mandatario consideró que es destacable el sistema electoral durante la segunda vuelta en Brasil en la que resultó ganador Lula da Silva y recomendó que legisladores acudan al país sudamericano, previo a la discusión de la Reforma Electoral.



AMLO aclara fin de su Reforma Electoral

El Presidente aclaró que no busca eliminar el órgano que elimina las elecciones en México, como aseguran sus adversarios, sino evitar que se realicen futuros fraudes.

“Es una reforma electoral para que haya democracia, no es desaparecer al organo encargado de organizar las elecciones, eso no va a desaparecer ni tampoco el tribunal encargado de claificar las elecciones, lo que no queremos es que continue este sistema corrupto antidemocrático que esté en poder de los conservadores”, expresó.

El presidente se pronunció a favor del voto electrónico y consideró que deben revisar el trabajo de los entes electorales de Brasil y Costa Rica

AMLO rechaza campañas cada de que viaja a Badiraguato



El Presidente criticó a quienes afirman que cuando viaja a Badiraguato se arman campañas en su contra para afirmar que va a tratar con el crimen organizado.

“Hay una campaña en la redes de que voy a Sinaloa, a Badiraguato a reunirme con miembros del Cartel de Sinaloa, pues no, voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena, de gente trabajadora, que no debe de estigmatizarse”, indicó.

El presidente rechazó las campañas negras en redes sociales que se activan cada que viaja a #Sinaloa

AMLO espera mejor libertad en Twitter tras compra de Musk

En la conferencia, López Obrador consideró que tras la compra de Twitter se mejoren las libertades en una red social, pues dijo que ahora ya está bajo control de los conservadores.

“Ojalá y lo libere porque ya Twitter ya estaba o está tomado, controlan ahí a quienes manejan granjas de bots, de robotos; quienes pagan, les inflan sus cuentas, también muy deshonesto es un instrumento de comunicación importantísimo, pero ya estaba bajo control de el conservadurismo”, opinó.