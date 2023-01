Elección de presidenta de la SCJN es prueba de que no imponemos: AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sostuvo que en su administración se respetan los poderes y su autonomía, en referencia a la elección de la presidenta de la SCJN.

El mandatario explicó que a pesar de que Norma Piña, primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha votado en contra de los proyectos de su administración, trabajará de la mano con la SCJN en favor de la ciudadanía.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ destacó la autonomía de la @SCJN y dijo que su presidenta Norma Lucía Piña no ha apoyado temas que impulsa su #Gobierno pic.twitter.com/TKE0L8Zh7N — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 3, 2023

“Nosotros no imponemos nada en la Corte y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar, que la Presidenta siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido”, expresó en la mañanera del 3 de enero.

AMLO resaltó que la división de los tres poderes de gobierno no se notaba en anteriores sexenio y celebró que la elección de la presidenta de la SCJN la hiciera evidente.

“Celebro el que haya independencia, división y equilibrio de poderes, eso no había antes”, dijo.

AMLO asegura que felicitó a la presidenta de la SCJN

López Obrador dijo que sí hizo patente su felicitación a Norma Piña como presidenta de la SCJN y espera que a pesar de las diferencias que existe con la ministra, se colabore en favor de la justicia.

Explicó que cuando la ahora presidenta de la SCJN le habló no se encontraba, pero en breve le regresó la comunicación y reconoció que es la primera mujer en presidir el Poder Judicial.

“Ella me buscó, tuvo la amabilidad de comunicarse conmigo, yo no estaba, tan luego estaba me comuniqué con ella, felicitándola, sobre todo por ser la primera mujer en la historia, presidenta de la Suprema Corte, lo demás ella sabe, además no tenemos por qué pensar lo mismo, no solo porque representamos dos poder es, sino porque sería muy aburrida la vida si pensáramos igual”, expresó.