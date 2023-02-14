¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 14 de febrero

Este 14 de febrero de 2023, en la mañanera de AMLO se abordaron diversos temas como; la fuerza humanitaria que se encuentra en Turquía tras el terremoto y en Chile tras los incendios, este es el resumen del 14 de febrero de lo que se dijo en la conferencia de López Obrador.

Reto Clonazepam: Advierten sobre riesgos a la salud

La secretaria de Salud informa sobre el reto Clonazepam, en donde asegura que se ha realizado el reto por años, pero con las redes sociales ha aumentado su difusión.

Asimismo, destaca que existe un uso abusivo de este medicamento controlado. Se han atendido en urgencias 45 casos por ingesta del medicamento en 18 entidades de México.

#EnLaMañanera | La Secretaría de Salud informó que a la fecha se han atendido en urgencias 45 casos por ingesta de #Clonazepam en 18 entidades de México



Se detalló que este medicamento controlado puede generar adicción, aún en dosis moderadas. pic.twitter.com/nPZMjwiUhX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 14, 2023

Ayuda humanitaria en Turquía

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón dio a conocer que se espera que el próximo miércoles 15 de febrero el personal mexicano se retire de la zona de desastre en Turquía y regrese al país.

Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena) señala que la cantidad de insumos donados a Turquía fueron 95 toneladas de productos y 21.1 toneladas de latas de sardinas. La ayuda humanitaria saldrá hoy desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cerca de las 19:15 horas.

#EnLaMañanera | Mañana podrían regresar a #México las personas viajaron a las tareas de rescates tras sismos en #Turquía pic.twitter.com/6A8FTbG05T — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 14, 2023

Ebrard rechaza acusaciones sobre "Quédate en México"

Marcelo Ebrard Casaubón, rechazó las acusaciones de Martha Bárcena, exembajadora de México en Estados Unidos, sobre una supuesta aceptación del programa Quédate en México o tercer país seguro como imposición estadounidense en el gobierno de Donald Trump.