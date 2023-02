Ebrard rechaza acusaciones de Bárcena sobre negociaciones con Trump

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, rechazó las acusaciones de Martha Bárcena, exembajadora de México en Estados Unidos, sobre una supuesta aceptación del programa Quédate en México o tercer país seguro como imposición estadounidense en el gobierno de Donald Trump.

“Se ha dedicado a calumniarme en todos lados donde han podido...es un rencor obsesivo y su gran objetivo es ver cómo me hace daño todo los días. Todo se lo informé al presidente López Obrador”, señaló Ebrard durante la conferencia matutina del presidente de este 14 de febrero.

Ebrard destacó que hubo una reunión en Washington a septiembre, pues le invitó Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y le preguntó por qué no aceptaba ser el tercer país seguro: “La instrucción es que México no firmara el tercer país y no tuviéramos aranceles y todo se lo informé a López Obrador”.

Asimismo, el canciller Ebrard destacó en diversas ocasiones que se trataba de una imposición.

Martha Bárcena afirma que Ebrard aceptó el acuerdo del programa “Quédate en México”

La exembajadora de México en EU, Martha Bárcena, ha afirmado, en algunas ocasiones, lo revelado por Mike Pompeo, quien fuera el secretario de Estado durante el gobierno de Donald Trump, sobre que el canciller Ebrard aceptó el acuerdo que daría el paso al programa Quédate en México y además le pidió mantenerlo en secreto.

