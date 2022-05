No ocultamos nada: AMLO sobre contratos de vacunas contra Covid-19

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó reservar los contratos de las compras de vacunas contra Covid-19 para los próximos cinco años por seguridad nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que respeta la resolución, pero aseguró que su Gobierno no se negará a informar sobre estos datos, porque “no tienen nada qué ocultar”.

“Aunque sea legal y nos pidan a nosotros información no la vamos a negar. Todo, no tenemos nada qué ocultar” aseguró López Obrador.

En la conferencia mañanera de hoy 18 de mayo de 2022, AMLO dijo que si se solicita la información por la vía de la transparencia se entregará todo lo relacionado con contratos de vacunas que ha adquirido México con Pfizer, AstraZeneca y Cansino.

“Aunque legalmente la Corte haya resuelto, nosotros no tenemos problema en dar a conocer la información, o sea, son vacunas que se compraron por farmacéuticas y, además, lo tenemos que hacer en nuestro informe a la Auditoría de la Federación” reiteró el presidente.

#EnLaMañanera | Después de que el pleno de la @SCJN reservó por cinco años los contratos y comprobantes de pago del gobierno federal para la compra de vacunas contra #Covid_19 el presidente @lopezobrador_ se dijo dispuesto a revelar a esa información. pic.twitter.com/4GoCQEldOf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 18, 2022

Este lunes la SCJN avaló reservar hasta por cinco años la información sobre contratos y pagos de vacunas contra Covid-19, señalando razones de seguridad nacional.

En específico de trata de los contratos firmados con las farmacéuticas Pfizer-BioNtech, AstraZeneca y Cansino.

No obstante, la SCJN agregó que esto no implica que se puedan generar versiones públicas con la información de los contratos que las autoridades sanitarias consideren que no supongan un riesgo para la seguridad nacional.