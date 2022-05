Corte ordena reservar información sobre compra de vacunas anticovid

Por motivos de seguridad nacional la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó mantener bajo reserva los contratos y comprobantes de compra de vacunas anticovid adquiridas por el Gobierno Federal.

Por mayoría de ocho votos, el tribunal pleno ordenó revertir las resoluciones que al respecto había tomado el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y mantener en reserva los contratos y órdenes de pago de estas vacunas, por un plazo de cinco años.

La información se mantendrá en reserva durante 5 años

La información que el máximo tribunal del país acordó que se mantenga en reserva por cinco años tiene que ver con los contratos y órdenes de pago para adquirir las vacunas de Pfizer, Biontech, AstraZeneca, Cansino, Sputnik, Serum y Sinovac.

El ministro ponente Jorge Pardo explicó que en el caso se actualiza la reserva de la información por motivos de seguridad nacional, toda vez que la divulgación de las condiciones esenciales de contratación y los datos personales sí ponen en peligro el suministro de vacunas y el cumplimiento del contrato celebrado por nuestro país”.

No obstante, agregó que este no implica que se puedan generar versiones públicas con la información de los contratos que las autoridades sanitarias consideren que no supongan un riesgo para la seguridad nacional.

La OMS reconoció distribución injusta de vacunas: ministro Potisek

Para el ministro Javier Laynez Potisek planteó que incluso la Organización Mundial de la Salud reconoció que existe una distribución injusta de las vacunas contra el Covid-19 debido a la compra masiva de dosis por parte de los países con mayores recursos, por lo hay un contexto de competencia internacional para acceder al fármaco, lo que justifica el argumento de seguridad nacional.

“Si el Estado mexicano divulga información pactada como confidencial pudiera entonces enfrentar en decisiones internacionales o responsabilidades internacionales”, advirtió a su vez la ministra Margarita Ríos Farjat.