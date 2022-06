No hubo violencia en las elecciones 2022, se realizaron en paz: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró en la mañanera de hoy 6 de junio de 2022 que en las elecciones realizadas el domingo en seis estados no hubo actos de violencia graves y felicitó a los ciudadanos que participaron.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente de México dijo que es muy satisfactorio informar que no hubo actos de violencia graves, a pesar de que “en las elecciones se encienden las pasiones, no hubo fallecimientos, no hubo violencia”.

AMLO dijo que los ciudadanos se portaron una vez más a la altura de las circunstancias. “Mis felicitaciones a todos los que participaron el día de ayer en seis estados de la república, lo más importante, lo subrayo, fue la no violencia, el que se llevarán las elecciones en paz, que se instalaran prácticamente todas las casillas y que no se le diera espacio a la nota roja”, agregó el mandatario federal.

AMLO difunde los resultados del INE en el PREP de las Elecciones 2022

El presidente López Obrador dijo que como muchas personas no tienen acceso al PREP de las elecciones 2022 dará a conocer los resultados del INE y se conozca de cómo votaron los ciudadanos.

“Este es el resumen, Julio Ramón Menchaca Salazar, 62 por ciento, en el estado de Hidalgo, con 62 por ciento de las casillas”, dijo AMLO y continuó con leyendo los resultados de las elecciones para gobernador en cada estado.

El presidente López Obrador consideró en la mañanera de hoy 6 de junio de 2022 que la coalición PRI-PAN-PRD debe hacer una revisión en su estrategia, ya que solo ganaron las elecciones en Aguascalientes y Durango.

“Deben hacer una revisión de su estrategia, les afecta mucho su racismo y clasismo. No tienen amor al pueblo”, agregó AMLO.