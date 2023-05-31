¿Qué es el Manhattanhenge, un fenómeno solar en Nueva York que dejó impresionantes imágenes?

El Manhattanhenge es un popular fenómeno solar que ocurre en Nueva York dos veces al año y dura dos días en cada ocasión, el cual ofrece imágenes impresionantes del atardecer en la ciudad de los rascacielos.

¿Qué es el Manhattanhenge?

El Manhattanhenge ocurre cuando la puesta de sol se alinea entre los enormes edificios de Nueva York, proyectando un resplandor sobre la ciudad. El evento es tan popular que atrae a miles de turistas y neoyorquinos en busca de la mejor foto del momento.

Aunque este fenómeno ocurre en otras ciudades que también tienen rascacielos como Chicago, Montreal y Toronto, en ningún lugar es tan popular como en la “Gran Manzana”.

Aunque el efecto solo dura unos minutos, en lo que el sol se mete, el espectáculo que provoca deja impresionados a más de uno, y por ello ha ganado popularidad en el mundo.

¿Cuándo ocurre el Manhattanhenge y cuándo será el siguiente?

El Manhattanhenge comenzó la tarde del martes 30 de mayo, cuando decenas de espectadores se reunieron en las calles de Manhattan para observar durante el atardecer un medio sol flotando sobre la red de edificios de la ciudad.

Aunque la mayoría de las personas se reunieron en la calle 14, en la 155 y la 42, que son los punto de observación más populares de Nueva York, cualquier calle de este a oeste ofrece una buena vista del fenómeno solar.

El Manhattanhenge ocurre dos veces al año en mayo y julio, unas tres semanas antes y después del solsticio de verano, por lo que la próxima vez que ocurra este fenómeno será el 12 y 13 de julio a las 20:00 horas (tiempo local).