Bloqueo en la autopista México-Puebla: vecinos exigen estación de trolebús y puente seguro

La mañana de este martes, habitantes de las colonias San Isidro, El Triunfo, La Providencia y El Molino, en los municipios de Valle de Chalco e Ixtapaluca del Estado de México, salieron a manifestarse sobre la autopista México-Puebla, a la altura del paraje conocido como “La Caseta Vieja”.

El bloqueo fue realizado en los carriles con dirección a la Ciudad de México, lo que ocasionó severos conflictos viales y afectaciones para miles de automovilistas y pasajeros del transporte público.

Los inconformes también impidieron el paso del trolebús elevado, lo que dejó varadas a varias unidades sin poder avanzar hacia la capital.

🚨#AlertaADN



Manifestantes bloquean ambos sentidos de la autopista México-Puebla, a la altura de Caseta Vieja; exigen la construcción de un puente peatonal y una nueva estación del Trolebús pic.twitter.com/hSfRtzbsJw — adn40 (@adn40) August 22, 2025

Demandas vecinales: estación de trolebús y puente peatonal

Los vecinos exigen la construcción de una estación del trolebús en la zona y un puente peatonal seguro, ya que actualmente utilizan una estructura improvisada donde, aseguran, se han registrado múltiples accidentes.

Los colonos advirtieron que continuarán con las protestas las veces que sean necesarias hasta que las autoridades estatales y federales atiendan sus demandas. Este es el cuarto bloqueo en lo que va del año por el mismo motivo.

Afectaciones viales y enojo de automovilistas por manifestación en la autopista México-Puebla

El cierre de la autopista provocó una fila de autos de varios kilómetros. Algunos conductores tuvieron que descender de sus vehículos en espera de que la circulación se reanudara, mientras otros buscaron rutas alternas.

Cientos de pasajeros del transporte público también resultaron afectados, ya que las unidades quedaron varadas sin posibilidad de llegar a su destino.

Hasta el momento, ninguna autoridad estatal o federal se ha acercado a dialogar con los manifestantes, ni se han emitido comunicados sobre vías alternas para los automovilistas.

Reporte oficial de Capufe sobre la autopista México-Puebla

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó cerca de las 9:30 de la mañana que en el kilómetro 27 de la autopista México-Puebla continuaba la presencia de manifestantes.

En su reporte detalló que:



Dirección CDMX: cierre de carriles centrales, circulación únicamente por laterales.

Dirección Puebla: tránsito libre, aunque con carga vehicular.

La dependencia pidió a los automovilistas extremar precauciones y, en caso necesario, comunicarse al número 074 para recibir más información en tiempo real.