Alargan plazo en la Cámara de Diputados para consenso de consejeros del INE

Ciudad de México. Se atoran en su día de acercamiento las pláticas entre los líderes políticos de la Cámara de Diputados para la designación de cuatro nuevos consejeros del INE. Y es que ven difícil que haya consenso sobre los 20 perfiles de las quintetas y ahora buscan dirimir el mecanismo para llevar a cabo la insaculación, es decir, el sorteo, si se realiza por cada quinteta o una por cada género.

Ante esto, acordaron que cada grupo parlamentario y el área jurídica de la San Lázaro realicen una interpretación jurídica del proceso que marca el artículo 41, apartado A, por lo que se volverán a reunir este miércoles, día en que catalogaron como definitivo para lograr consensos. No obstante, en Morena le apuestan a que la elección se realice por sorteo para que no haya cuates de nadie manejando el INE.

“Consenso en función con base en lo que estableció los criterios de evaluación del propio Comité Técnico que determinó todos aquellos, mujeres y hombres, diez de cada género, agrupados sobre la idoneidad. Que la idoneidad no fue solo en el último proceso; fue para cada una de las etapas. Mil veces una insaculación que un procedimiento que vulnere, tanto la dignidad de los legisladores y del Pleno en lo general, al llegar a un acuerdo de cuotas, eso si no, cuotas no”, sentenció Ignacio Mier, líder de Morena en la Cámara de Diputados.

¿Para cuándo está prevista la votación del pleno de diputados para elegir a los consejeros?

La votación por el pleno de los diputados en esta prevista se realice el próximo jueves 30 de marzo. La Jucopo tendrá dos días, martes y miércoles, para lograr consenso. El acuerdo que se alcance debe garantizar el respaldo de las dos terceras partes de los diputados presentes o la elección será por sorteo el viernes 31 de marzo.

“Es la Constitución, la que dice que de esas quintetas los integrantes de la Jucopo deben conducir, inducir, proponer consensos para lograr que alguno de cada una de esas quintetas, pueda recibir la votación calificada y así presentarse en el Pleno y por votación resultar electos consejeros o presidente del próximo INE. Si no fuera así, entonces la propia Constitución prevé que se vaya, que se acuda al procedimiento de insaculación, a la suerte entre cada quinteta”, explicó Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro.

