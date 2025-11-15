VIDEO| Policías de CDMX se van contra mujer en marcha de Generación Z; reprimen a reportero de ADN Noticias

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) agredieron a una joven durante la marcha de la Generación Z, sin embargo, han impedido la labor de los medios de comunicación, entre ellos Fuerza Informativa Azteca (FIA) y ADN Noticias.

#GeneraciónZ | Uniformados arremeten contra una familia que se retiraba del Zócalo...



Elementos de la Policía de #CDMX fueron captados agrediendo a una familia que se disponía a retirarse del primer cuadro de la capital tras la #MarchaNacional de la #GenZ.



En un acto de… pic.twitter.com/TpK8tB2d9I — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 15, 2025

Los hechos ocurrieron en una movilización que buscaba un momento de reclamo social contra la violencia, corrupción y la escasez de salud en México, sin embargo, las cosas se salieron de control y aunque asistentes acudieron con la intención de protestar pacíficamente, los reprimieron.

😡📢‘Los patrulleros golpearon a mi hermana y le arrebataron el celular’. Así lo denunció una joven en la #MarchaNacional. La misma policía que debía protegerlas terminó agrediendo incluso a una mujer incapacitada. ¿Éste es el trato para quienes marchan pacíficamente? ‼️ pic.twitter.com/5T6RVTZBsT — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 15, 2025

Oficiales de la SSC de CDMX evitaron que el reportero Jesús Arias, de ADN Noticias y su camarógrafo, lleven a cabo su trabajo documentando lo que ocurre dentro de la explanada, la cual se trata de un lugar público y de la que le pidieron que se fuera.

"Déjame hacer mi trabajo": reportero de ADN Noticias tras represión de policías

El reportero se encontraba dando cuenta de la presencia de los oficiales y relatando lo que estaba pasando, sin embargo, los oficiales se acercaron a los comunicadores impidiendo que grabaran.

"Déjame hacer mi trabajo", pidió el reportero Jesús Arias a los policías para que evitaran sacarlo. Una vez que lo dejan en paz, el periodista documentó el testimonio de una joven que fue agredida sin motivo ni razón por los policías.

Empujan y jalan cabello a joven en el Zócalo en marcha de Generación Z

Familias han señalado que incluso fueron reprimidas cuando estaban en el lugar, entre ellas una joven que fue acompañada con una mujer en silla de ruedas, hechos que fueron documentados y registrados en video.

Ni la discapacidad ni la presencia de niñas detuvieron la violencia: granaderos amenazaron de muerte a una mujer en silla de ruedas durante la #MarchaNacional. ''Nos dijeron que nos fuéramos a la ver&?!, si no, nos mataban'' 😡 pic.twitter.com/kMBp0CLL0c — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 15, 2025

La joven fue agredida por un grupo de granaderos, quienes le pegaron con el escudo, le jalaron el caballo en al menos dos ocasiones y su novio, al ver la situación, se acercó a defenderla, pero lo retuvieron.

¡Imágenes que indignan! 😡‼️Una joven que marchaba pacíficamente en la #MarchaNacional terminó con la nariz rota tras ser atacada por granaderos que incluso lanzaron piedras. ¿Así responde la autoridad a la protesta ciudadana?



📽️: @Deidali pic.twitter.com/NUn9HrhR9R — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 15, 2025

Agreden a reportero de FIA en Zócalo de CDMX

Antonio Huitzil, reportero de Fuerza Informativa Azteca (FIA) y su camarógrafo Ricardo Pérez, también fueron agredidos físicamente cuando se encontraban haciendo su labor periodística. Policías lanzaron proyectiles, incluyendo piedras y sustancias irritantes como gases lacrimógenos, en dirección a los equipos de prensa.

Entre los afectados se encontraba Antonio Huitzil, quien estaba reportando la concentración de miles de jóvenes que salieron a levantar la voz contra la inseguridad en México. FIA documentó que hubo personas infiltradas en la movilización y se escucharon petardos en la zona de las vallas metálicas.

El reportero de FIA confirmó la presencia de algún tipo de precursor químico y gas lacrimógeno que los policías arrojaron hacia los manifestantes, los cuales eran lanzados desde las vallas que cubrían Palacio Nacional.