Caos vial en CDMX: Bloqueo en ambos sentidos de Av. Insurgentes| EN VIVO
Te compartimos el mapa de las calles afectadas y cerradas por las marchas de este martes en la CDMX; conoce las rutas alternas para evitar el caos vial.
¡No te quedes en el tráfico! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 18 de agosto 2026.
¿Qué calles están cerradas en CDMX? Afectaciones viales por marchas y bloqueos este martes
Cierre circulación de Calzada Ignacio Zaragoza
Un grupo de manifestantes realizan el cierre de Calzada Ignacio Zaragoza al Poniente a la altura de C. Juan Crisóstomo Bonilla, alcaldía Iztapalapa.
Alternativa vial: Av. Texcoco.
13:40 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Calz. Ignacio Zaragoza al Poniente a la altura de C. Juan Crisóstomo Bonilla, alcaldía Iztapalapa. #AlternativaVial Av. Texcoco. pic.twitter.com/DAvHYXHi7J— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 18, 2026
Manifestantes liberan la México-Texcoco
Trabajadores de sector salud liberaron la carretera México-Texcoco, por lo que la circulación se restablece y opera de manera normal.
Se restablece circulación en Av. Insurgentes
Se restablece la circulación en ambos sentidos en Av. Insurgentes entre Av. Monterrey y Ribera de San Cosme, luego del retiro de manifestantes.
12:23 Se restablece la circulación en ambos sentidos de Av. Insurgentes entre Av. Monterrey y Ribera de San Cosme, luego de manifestantes al cruce con James Sullivan. pic.twitter.com/Vk66L9QGi0— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 18, 2026
Cierre de circulación en Calzada Legaria; alternativas viales
Manifestantes mantienen el cierre de circulación en la Calzada Legaria a partir de Presa Salinillas, a la altura de Presa Angostura, alcaldía Miguel Hidalgo.
Alternativas viales: Calz. General Mariano Escobedo, Presa Falcón, Av. Lomas de Sotelo y Prolongación Moliere.
11:03 #PrecauciónVial | Permanece cerrada la circulación en Calz. Legaria a partir de Presa Salinillas, por manifestantes a la altura de Presa Angostura, alcaldía Miguel Hidalgo. #AlternativaVial Calz. General Mariano Escobedo, Presa Falcón, Av. Lomas de Sotelo y Prolongación… pic.twitter.com/8YZd1mWPia— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 18, 2026
Trabajadores de la salud podrían manifestarse en calles de Edomex
Trabajadores de la salud anunciaron cierres viales para este 18 de agosto 2026 alrededor de las 11:00 horas; reclaman que no se les ha cobrado su quincena, la cual debió ser depositada el pasado viernes.
Se les recomienda a las y los automovilistas tomar precauciones en caso de ir al trabajo.
#LoÚltimo | Se anuncian siete cierres viales para hoy a las 11 de la mañana por parte de trabajadores del sector Salud que reclaman que no han cobrado su quincena que debió ser depositada el viernes pasado por parte del @IMSS_Bienestar.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 18, 2026
Vía @Lucero_Rdz_Mx… pic.twitter.com/MINmiYMry9
Manifestantes bloquean Av. Insurgentes
Un grupo de manifestantes realizan el bloqueo en ambos sentidos de la AV. Insurgentes, a la altura de James Sullivan, en la alcaldía Cuauhtémoc; se recomienda tomar precauciones.
Hasta el momento se desconocen las exigencias de los protestantes.
09:49 #PrecauciónVial | Manifestantes cierran ambos sentidos de Av. Insurgentes así como James Sullivan, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Paseo de a Reforma, Av. Chapultepec y Circuito Interior. pic.twitter.com/EPjf6m9qS3— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 18, 2026
Manifestantes en Av. Revolución: ¿Afectan vialidades aledañas?
Se reporta la presencia de manifestantes en calles de Av. Revolución a la altura de Av. Río San Ángel, en la colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.
A pesar de que la movilización no afecta la vialidad, se recomienda tomar precauciones si transitas por la zona.
08:32 #PrecauciónVial | Presencia de manifestantes en Av. Revolución a la altura de Av. Río San Ángel, col. Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, al momento no afectan vialidad. pic.twitter.com/UPqWAzj2OD— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 18, 2026
¿Qué marchas habrá en calles de CDMX este martes?
El Centro de Orientación Vial compartió la agenda oficial de las marchas, bloqueos y otras movilizaciones que habrá a lo largo de este martes 18 de abril 2026; te compartimos las calles afectadas.
🛑 8:00 horas - Concentración de manifestantes en Añil No. 667, col. Granjas México, alcaldía Iztacalco.
🛑 12:00 horas - Manifestantes en Av. Insurgentes y Calzada Manuel Villalongín, col. Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.
🛑 12:00 horas - Concentración en Digna Ochoa y Plácido No. 56, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
🛑 15:00 horas - Manifestantes en 5 de Febrero y Vicente Villada, col. Villa Gustavo A. Madero, alcaldía Gustavo A. Madero.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este martes 18 de agosto en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 18, 2026
🔎 Ingresa a: https://t.co/RGwQPGhSdb pic.twitter.com/1QSngkNfzR
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Como cada mañana, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este martes.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/6twxI0wjmo— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 18, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este martes?
El Hoy No Circula para este martes 18 de agosto aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado ROSA
- Terminación de placas 7 y 8
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 18, 2026
El #HoyNoCircula de este martes 18 de agosto en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎 pic.twitter.com/tFGPr0p8UY