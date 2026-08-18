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Caos vial en CDMX: Bloqueo en ambos sentidos de Av. Insurgentes| EN VIVO

Te compartimos el mapa de las calles afectadas y cerradas por las marchas de este martes en la CDMX; conoce las rutas alternas para evitar el caos vial.

Marchas en CDMX HOY 18 de agosto 2026: Calles cerradas y alternativas viales
Calles cerradas y afectadas por las marchas de este martes en CDMX|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez, Iván Ramírez

¡No te quedes en el tráfico! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 18 de agosto 2026.

¿Qué calles están cerradas en CDMX? Afectaciones viales por marchas y bloqueos este martes

Cierre circulación de Calzada Ignacio Zaragoza

Un grupo de manifestantes realizan el cierre de Calzada Ignacio Zaragoza al Poniente a la altura de C. Juan Crisóstomo Bonilla, alcaldía Iztapalapa.

Alternativa vial: Av. Texcoco.

Manifestantes liberan la México-Texcoco

Trabajadores de sector salud liberaron la carretera México-Texcoco, por lo que la circulación se restablece y opera de manera normal.

Se restablece circulación en Av. Insurgentes

Se restablece la circulación en ambos sentidos en Av. Insurgentes entre Av. Monterrey y Ribera de San Cosme, luego del retiro de manifestantes.

Cierre de circulación en Calzada Legaria; alternativas viales

Manifestantes mantienen el cierre de circulación en la Calzada Legaria a partir de Presa Salinillas, a la altura de Presa Angostura, alcaldía Miguel Hidalgo.

Alternativas viales: Calz. General Mariano Escobedo, Presa Falcón, Av. Lomas de Sotelo y Prolongación Moliere.

Trabajadores de la salud podrían manifestarse en calles de Edomex

Trabajadores de la salud anunciaron cierres viales para este 18 de agosto 2026 alrededor de las 11:00 horas; reclaman que no se les ha cobrado su quincena, la cual debió ser depositada el pasado viernes.

Se les recomienda a las y los automovilistas tomar precauciones en caso de ir al trabajo.

Manifestantes bloquean Av. Insurgentes

Un grupo de manifestantes realizan el bloqueo en ambos sentidos de la AV. Insurgentes, a la altura de James Sullivan, en la alcaldía Cuauhtémoc; se recomienda tomar precauciones.

Hasta el momento se desconocen las exigencias de los protestantes.

Manifestantes en Av. Revolución: ¿Afectan vialidades aledañas?

Se reporta la presencia de manifestantes en calles de Av. Revolución a la altura de Av. Río San Ángel, en la colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

A pesar de que la movilización no afecta la vialidad, se recomienda tomar precauciones si transitas por la zona.

¿Qué marchas habrá en calles de CDMX este martes?

El Centro de Orientación Vial compartió la agenda oficial de las marchas, bloqueos y otras movilizaciones que habrá a lo largo de este martes 18 de abril 2026; te compartimos las calles afectadas.

🛑 8:00 horas - Concentración de manifestantes en Añil No. 667, col. Granjas México, alcaldía Iztacalco.
🛑 12:00 horas - Manifestantes en Av. Insurgentes y Calzada Manuel Villalongín, col. Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.
🛑 12:00 horas - Concentración en Digna Ochoa y Plácido No. 56, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
🛑 15:00 horas - Manifestantes en 5 de Febrero y Vicente Villada, col. Villa Gustavo A. Madero, alcaldía Gustavo A. Madero.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Como cada mañana, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este martes.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este martes?

El Hoy No Circula para este martes 18 de agosto aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado ROSA
  • Terminación de placas 7  y 8
  • Holograma 1 y 2

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