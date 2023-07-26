VIDEO: Diputada de Morena, María Clemente, insulta a su equipo de trabajo durante sesión virtual

En redes sociales se compartió el momento en que la diputada de Morena, María Clemente García Moreno olvidó apagar su micrófono y se le escucha insultar a miembros de su equipo de trabajo, esto mientras se encontraba en una reunión de la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados.

Durante el videoclip que dura 22 segundos se puede percibir la voz de la morenista al tiempo que la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Consuelo del Carmen Navarrete Navarro tomó la palabra ante el desconcierto de lo que se escuchaba.

“Cuidado a lo que te dije, ¿por qué no apagaste el micrófono?, eres una verdadera pendeja, me expusiste. Esto va a ser un escándalo (…) debes de poner más atención a lo que estás haciendo”, exclamó la diputada de Morena en la sesión en línea.

¿Quién es María Clemente, diputada de Morena?

María Clemente tomó el puesto de diputada federal del 2021 al 2024, durante su trayectoria política se ha distinguido por ser una activista a favor de los derechos y el respeto de la diversidad sexual; se formó en la licenciatura de Administración de Negocios y desde temprana edad comenzó a involucrarse entre los partidos políticos, entre su trayectoria destaca:



De 2012 a 2013-Secretaria de organización del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

De 2017 a 2020-Presidenta de la agenda LGBT en la Cámara de Diputados.

De 2019 a 2020 presidió el Comité Orgullo y Dignidad.

La carrera política de la diputada ha sido polémica, pues en diversas ocasiones se ha enfrascado en discusiones con personajes de la política mexicana, además de otros escándalos que la tienen bajo la mirada pública.

Que lamentable trato da la Diputada María Clemente hacia su equipo de trabajo.



Esto ocurrió hace unos minutos en la Comisión de Juventud.



Como todos, los asesores y personal de apoyo merecen respeto. pic.twitter.com/189g8yNNPt — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) July 25, 2023

Usuarios reaccionan en redes sociales a insultos de María Clemente García

Tras darse a conocer el video de la diputada, los usuarios en redes sociales criticaron la actitud de María Clemente al cuestionar las formas en que trata a los miembros de su equipos, inclusive algunos señalaron directamente al partido guinda y cuestionaron que sus valores representen la falta de profesionalismo que mostró, entre los comentarios destacan:

"Qué vergüenza, se supone que está ahí para velar por los intereses de la comunidad trans alguien incapaz de ofrecer respeto, estorba más de lo que ayuda", @PortilloMayra.

"¡Vaya manera de sacar su frustración! Gran falta de respeto hacia su equipo". @jesusgar

"La educación viene del hogar Cuando aprenderemos a que hay que educar para mejorar?" @RALUGAZ