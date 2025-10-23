Fue localizada, pero su madre no la ha visto: el misterio del caso de María Isabella Orozco Lozano en CDMX

María Isabella Orozco Lozano estuvo desaparecida en Tlalpan, Ciudad de México (CDMX), y aunque ya fue encontrada, como informó la Fiscalía General de Justicia y la Comisión de Búsqueda de Personas, su mamá, Pilar Lozano, acusó que no la visto desde que se dio a conocer la localización de la menor de 16 años.

¿Qué hay detrás de este caso? Las dudas han surgido y las autoridades no han aclarado los señalamientos de la señora, quien en redes sociales, publicó un video en el que señala que no hay una prueba de vida de María Isabella.

Fiscalía de CDMX asegura que menor fue encontrada

La Fiscalía de CDMX informó que fue localizada con vida María Isabella Orozco Lozano, quien contaba con un reporte de desaparición emitido el 9 de septiembre de 2025.

De acuerdo con la institución, agentes de la Policía de Investigación (PDI) obtuvieron información que permitió ubicarla en un domicilio de la alcaldía Miguel Hidalgo.

La menor fue localizada el 8 de octubre en compañía de una persona de su círculo cercano. Posteriormente, fue trasladada a la Fiscalía Especializada en Desaparición y Búsqueda de Personas (Fipede) para verificar su estado de salud y garantizar su retorno con sus familiares.

Mamá de menor desaparecida rompe el silencio y señala que no sabe de su hija

Catorce días después de que la menor fue encontrada, como indicó la Fiscalía, Pilar Lozano expresó que le causó extrañeza las circunstancias en las que su hija fue encontrada con vida, pero expresó:

“Desgraciadamente, desde ese día yo no sé absolutamente nada de Isabella. No sé si la tienen, no sé cómo la tienen, no sé quién y cómo está a cargo de los cuidados que pueda necesitar.

“No tengo una sola prueba de que fue encontrada, no la he visto, no tengo una sola prueba en foto, en video, en dactilares, nada, que me pueda dar la certeza de ese comunicado, que Isabella fue encontrada”, dijo.

Pilar Lozano aseguró que no se le ha informado si se está siguiendo algún protocolo al respecto en el caso, por lo que desconoce dónde está y a cargo de quién.

“No tengo ninguna prueba de que Isabella haya sido ingresada, ni a la Fiscalía, ni a un sistema de protección, nada, no tengo ni idea absolutamente de nada en cuanto a si fue encontrada o no”, expuso.

La mamá de la menor acusó que “no tengo una sola prueba de vida de Isabella”. Fuerza Informativa Azteca (FIA) consultó a la Fiscalía de CDMX para conocer algún pronunciamiento y aclaración al respecto del tema, pero hasta ahora no ha compartido más detalles tras los señalamientos de la mamá de María Isabella Orozco Lozano.

María Isabella Orozco Lozano desapareció tras salir de casa

De acuerdo con la investigación, se indicó en un comunicado, el 2 de septiembre de 2025, la menor se ausentó de su domicilio ubicado en la carretera federal a Cuernavaca.

En la ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas se lee que la menor desapareció el 5 de septiembre de 2025 en San Miguel Xicalco, al sur de la CDMX, tras salir de su casa.

Vestía un pants negro, sudadera gris obscuro, tenis negros y traía una mochila estampada con flores. Ante la desaparición de la menor también se activó la Alerta Amber, pero en ella se menciona que fue vista por última vez el 2 de septiembre de 2025.

La Fiscalía de CDMX aseguró que, de acuerdo con las primeras indagatorias, se presume que no fue víctima de algún delito durante su ausencia.

No obstante, Pilar Lozano, mencionó en Facebook que la Alerta Amber que se activó ante la desaparición de su hija, fue desactivada sin que la menor apareciera.