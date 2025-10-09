Localizan viva a María Isabella Orozco Lozano, menor desaparecida en Tlalpan

Estuvo desaparecida hace un mes, y ahora, de acuerdo con las autoridades, ya fue localizada. María Isabella Orozco Lozano es una menor de 16 años que fue vista por última vez en septiembre de 2025 en la alcaldía Tlalpan.

Este jueves 9 de octubre la Fiscalía General de Justicia y la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México (CDMX) informaron que María Isabella Orozco Lozano fue localizada ayer y posteriormente, su mamá Pilar Lozano confirmó la aparición de su hija.

María Isabella Orozco Lozano fue encontrada en alcaldía Miguel Hidalgo

La joven fue ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en compañía de una persona de su círculo cercano, y fue trasladada a la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas (Fipede) para la valoración correspondiente y su reintegración con familiares, informaron las autoridades.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI), en colaboración con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), obtuvieron información que indicaba que la adolescente se encontraba en un domicilio ubicado en inmediaciones de esa alcaldía y derivado de ello, este 8 de octubre fue localizada.

Alerta Amber fue desactivada antes de aparición de menor

De acuerdo con la investigación, el 2 de septiembre de 2025, la menor se ausentó de su domicilio ubicado en la carretera federal a Cuernavaca, alcaldía Tlalpan.

No obstante, su mamá, Pilar Lozano, dio a conocer que la Alerta Amber que se activó ante la desaparición de su hija fue desactivada sin que la menor apareciera.

En la ficha de búsqueda que se activó con el folio D/02641/2025/FGJ se indica que la fecha de desaparición fue el 5 de septiembre pasado en San Miguel Xicalco, al sur de la CDMX.

De acuerdo con el fotoboletín, la menor salió de su domicilio ese día y después no se supo más de ella, de manera que su mamá comenzó a pedir ayuda en redes sociales para localizarla.

La menor fue trasladada a la Fipede, conforme al protocolo de atención a víctimas, para verificar su estado de salud y garantizar su retorno con sus familiares. De acuerdo con las primeras indagatorias, no fue víctima de algún delito durante su ausencia.

Durante la búsqueda de su hija, Pilar Lozano, quien rescata perros de la calle, tuvo que pedir ayuda para que personas pudieran adoptarlos o tenerlos temporalmente para que no estuvieran descuidados mientras ella se enfocaba en encontrar a María Isabella.