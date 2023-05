Ebrard confirma renuncia de Martha Delgado, dice que se enfocará con él en 2024

Ciudad de México. Mediante su cuenta de tuiter, Martha Delgado dio a conocer que presentó su renuncia al cargo de Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Expresó su agradecimiento al Presidente AMLO y al canciller Marcelo Ebrard por la oportunidad de servir y representar a México.

En una carta dirigida al titular de Relaciones Exteriores, Martha Delgado declaró que su renuncia se debe a que iniciará con proyectos personales y políticos que demandarán toda su dedicación, sin embargo, el canciller Marcelo Ebrard reveló que la exsubsecretaria se dedicará a su promoción política como aspirante a la candidatura de la presidencia de la República en 2024.

El día de hoy he presentado mi renuncia al cargo de Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la @SRE_mx Agradezco al Presidente @lopezobrador_ y a @m_ebrard la honrosa oportunidad de servir y representar a mi país 🇲🇽 Comparto la carta con mi gratitud 🙏 pic.twitter.com/LFEOrO71EG — Martha Delgado +🤚🏻 (@marthadelgado) May 2, 2023

“Ella conversó conmigo y me dijo: yo quiero irme a la promoción abierta y 100 por ciento de tus aspiraciones y ya no estar en la Secretaría, dada la proximidad de los eventos políticos que anunció el presidente de la República. Yo le agradecí mucho eso, ya presentó su renuncia”, dijo Marcelo Ebrard.

Mi profundo agradecimiento por tu trabajo impecable y eficaz que garantizó vacunas para México en 2020-21 .Reconozco el gran valor de la decisión que has tomado para dedicarte al 100% a la propuesta que encabezo con miras al 2024. Abrazo!! https://t.co/T4vwYjBdnV — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 2, 2023

¿Quién quedará al frente de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales de la SRE?

Eduardo Jaramillo Navarrete será quien tome el cargo que deja Martha Delgado. El nuevo Subsecretario para Asuntos Multilaterales es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). También es Maestro en Economía Política Internacional por la Universidad de Birmingham, Inglaterra. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por parte de la UNAM.

Jaramillo Navarrete también ha impartido cátedras en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, además ha sido profesor invitado en la Maestría de Seguridad Nacional en el Colegio de Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

¿El canciller Marcelo Ebrard está por dejar la titularidad de la SRE?

El canciller Marcelo Ebrard recordó que desde diciembre del año pasado envió una carta a al dirigente de Morena, Mario Delgado, para pedir que se contemple una fecha de separación del cargo. Dijo que Morena dirá cuándo tenga que dejar el cargo.

“Me preguntaban, ahorita que salí, si ya voy, yo dije desde diciembre no sé si se acuerden, le dije a Morena en una carta, yo no piense que debamos llegar los funcionarios las funcionarias, estamos en el servicio público en nuestros cargos a la encuesta, en mi forma de pensar le correspondería a Morena fijar la fecha, pero si no lo hace entonces cada uno de nosotros tomará sus decisiones no vamos tampoco a estar a expensas de haber cuando deciden hacer las cosas, a mi no me han dado respuesta, lo cual me parece increíble”.

Asimismo, el titular de Relaciones Exteriores adelantó que buscará a los dirigentes del partido para ver si responderán.