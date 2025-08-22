Más de 6 minutos de oscuridad: los sorprendentes efectos en la Tierra durante el eclipse del siglo

Prepárate para un evento astronómico que definirá una generación. El próximo 2 de agosto de 2027, un silencio momentáneo caerá sobre el planeta cuando la Luna cubra al Sol durante 6 minutos y 23 segundos, dando lugar al eclipse solar más largo y espectacular del siglo.

Según la NASA, este fenómeno no solo ofrecerá un espectáculo visual sin precedentes, sino que también desencadenará una serie de efectos sorprendentes en nuestra atmósfera, tecnología y hasta en el comportamiento de los seres vivos.

Los efectos científicos: ¿Qué le sucede al planeta bajo la sombra del eclipse?

Cuando ocurre un eclipse, los científicos aprovechan una oportunidad única para estudiar los efectos directos de la ausencia de radiación solar. La NASA indica que los impactos más significativos ocurren en la atmósfera superior.

Cambios en la temperatura y la ionosfera

Durante los más de 6 minutos de oscuridad, la radiación solar disminuirá drásticamente. Esto provoca dos efectos principales:



Enfriamiento atmosférico, la atmósfera superior se enfría de forma abrupta, un cambio que los científicos monitorizan para entender mejor la dinámica atmosférica. Alteración de la ionosfera, la ionosfera es una capa de la atmósfera cargada de partículas (iones) gracias a la radiación solar. Al disminuir esta radiación, la densidad de electrones baja, lo que puede alterar la propagación de las ondas de radio, especialmente las de alta frecuencia, que dependen de esta capa para las comunicaciones a larga distancia.

El reloj biológico en pausa: ¿Cómo afecta el eclipse a los animales?

Quizás uno de los impactos más fascinantes ocurre aquí en la Tierra, con los seres vivos. El reloj biológico de la mayoría de los animales está sincronizado con los ciclos de luz y oscuridad. La noche anticipada del eclipse podría provocar comportamientos inusuales:



Aves diurnas confundidas , podrían comenzar a buscar sus nidos o agruparse para dormir, creyendo que la noche ha llegado.

, podrían comenzar a buscar sus nidos o agruparse para dormir, creyendo que la noche ha llegado. Despertar de la noche , animales nocturnos como grillos, ranas y lechuzas podrían iniciar su actividad de forma prematura.

, animales nocturnos como grillos, ranas y lechuzas podrían iniciar su actividad de forma prematura. Las abejas regresan a casa, se ha observado que las abejas, al percibir la oscuridad, detienen su actividad y regresan a sus panales como lo harían al anochecer.

La pregunta clave: ¿Se podrá ver el eclipse del siglo desde México?

Lamentablemente, la respuesta directa es no. El espectáculo del eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 no será visible desde México. La trayectoria de la sombra umbral (la zona de máxima oscuridad) se limitará a regiones específicas de Europa (como el sur de España), el norte de África (Egipto será uno de los mejores lugares) y partes de Asia.

¿Cómo y a qué hora ver el eclipse en vivo desde México?

Aunque no podamos verlo directamente, la tecnología nos permitirá ser testigos de este evento histórico. Diversas agencias espaciales como la NASA y la ESA (Agencia Espacial Europea) realizarán transmisiones en vivo.



¿Cuándo conectarse?: Podrás disfrutarlo de forma virtual a través de sus canales oficiales de YouTube y plataformas digitales.

Podrás disfrutarlo de forma virtual a través de sus canales oficiales de YouTube y plataformas digitales. Hora de inicio: La transmisión comenzará alrededor de las 01:45 de la madrugada, hora del centro de México, del 2 de agosto de 2027, para cubrir las fases iniciales hasta su punto máximo.

Marca tu calendario, porque aunque la sombra no toque nuestro país, el mundo entero estará observando el día en que el Sol se oculte por más de seis minutos.