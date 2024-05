¿Y los Ángeles Azules? Máynez cerrará campaña con el “Capital Fest”; estos artistas estarán

¿Será un éxito como su canción? Este 29 de mayo el aspirante a la silla presidencial Jorge Álvarez Máynez llevará a cabo su cierre de campaña rumbo a las elecciones 2024 con un evento título “Máynez Capital Fest”, un festival de música en el que estarán grandes artistas como Porter y Aczino, ¿qué otros invitados tendrá? Esto es lo que tienes que saber sobre el gran día.

Estos son los artistas invitados en el cierre de campaña de Jorge Álvarez Máynez

A través de redes sociales, Jorge Álvarez Máynez anunció que su cierre de campaña se realizará en la Ciudad de México y tendrá a los siguientes artistas invitados:



Aczino

Porter

Penny Pacheco

Dee

Yoga Fire

Darvin Dco

El Sensei

T Killa

L Cone

El candidato aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo de quienes lo acompañaron en todo este tiempo: “Nunca olvidaré que esta campaña la cambiaron las y los jóvenes. Cuando la vieja política nos decía que era imposible, ellos lo hicieron posible”.

El evento de Máynez se realizará solo unos días después del accidente que se registró en Nuevo León durante el cierre de campaña de Lorenia Canavati, abanderada de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de San Pedro, en donde el escenario colapsó debido a una fuerte racha de vientos. El accidente dejó como saldo final un total de ocho adultos y un niño muertos, según informó el gobernador Samuel García.

Así puedes conseguir boletos para el cierre de campaña de Álvarez Máynez

¡La entrada será gratuita! A través de sus redes sociales, Jorge Álvarez Máynez reveló que su evento NO TENDRÁ COSTO ALGUNO; sin embargo, para acceder sí será necesario contar con boleto en mano. Este puede recogerse en Río Becerra número 27 y Mier y Pesado número 26 en un horario de 11:00 a.m. a 7:30 p.m. o bien si no puedes acudir al lugar también puedes contactar al candidato por medio de sus redes sociales.

El festival de música de Máynez se realizará en el Auditorio Blackberry, ubicado en Tlaxcala 160, Hipódromo, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.