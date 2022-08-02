Médicos separan a siameses unidos por la cabeza en Brasil

Un grupo de médicos de Brasil lograron separar con éxito a unos gemelos siameses que estaban unidos por la cabeza. Para lograrlo, utilizaron realidad virtual y tardaron 27 horas en el quirófano.

Los hermanos siameses Arthur y Bernardo Lima, de tres años de edad, estaban unidos por la cabeza y compartían parte del cerebro y una vena principal que encargada de llevar sangre de regreso al corazón, lo que complicaba más la cirugía.

Médicos separan a siameses que compartían parte del cerebro en Brasil

Tras varias operaciones y después de meses de investigación, preparación y utilizando proyecciones de realidad virtual sobre las tomografías y resonancias magnéticas de los bebés, los hermanos por fin fueron separados con una exitosa cirugía realizada en Brasil.

Después de 27 horas de cirugía, los menores siameses por primera vez pudieron dormir frente a frente y ahora solo esperan comenzar sus seis meses de rehabilitación en el hospital con ayuda de los médicos brasileños.

De acuerdo con los expertos de Brasil, Arthur y Bernardo son los gemelos craneópagos más grandes con un cerebro fusionado que han sido separados.

En la cirugía participaron 100 médicos bajo la dirección del Instituto Estatal del Cerebro Paulo Niemeyer y Gemini Untwined en el Reino Unido.

|Reuters

¿Qué son los hermanos siameses?

Se considera siameses a los individuos monocigóticos y monocoriónicos unidos entre sí en alguna región anatómica, que pueden compartir o no uno o más órganos; son del mismo sexo y genéticamente idénticos.

Según Gemini Untwined, uno de cada 60 mil nacimientos resulta en gemelos siameses, y solo el 5 por ciento de estos casos están unidos por la cabeza.

Un embarazo de siameses se puede definir embriológicamente 13 a 14 días después de la concepción. La localización del sitio de unión de los gemelos determinará la nomenclatura que les corresponda.

En México son pocos los casos publicados sobre hermanos siameses, el más significativo históricamente fue el de la separación quirúrgica de un par de hermanas siamesas en 1917, en el que las gemelas sobrevivieron solo dos años a la separación.

