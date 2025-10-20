¡Lo abandonan en carrito de súper! En días recientes, una escena de horror paralizó a los vecinos de la colonia El Carmen Huexotitla, en Puebla, luego de que el cuerpo de una mujer fuera hallado dentro de un carrito de supermercado a media calle durante la madrugada del 17 de octubre de 2025.

El hecho quedó registrado por cámaras de vigilancia, y el video se viralizó rápidamente en redes sociales, desatando indignación y temor entre los habitantes de la zona.

Vecinos alertan a autoridades tras macabro hallazgo

De acuerdo con las primeras versiones, fue gracias a una llamada vecinal que elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar, ubicado cerca del Bulevar 5 de Mayo y la 4 Sur, donde confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Los agentes acordonaron la zona en espera de los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizaron las diligencias iniciales y trasladaron el cuerpo al SEMEFO para la necropsia correspondiente.

Cámara de seguridad momento exacto del abandono del cuerpo

En las imágenes difundidas se observa a un hombre empujando un carrito con lo que parece ser el cuerpo de la víctima. Camina con calma por calles del centro hasta llegar a la calle Tamaulipas, donde finalmente abandona el carrito y huye del lugar.

Testigos mencionaron haberlo visto antes en la zona, aunque hasta ahora no se ha confirmado su identidad.

“Algunos dicen que la trajeron desde el bulevar; otros aseguran que la venían empujando desde más arriba. Nadie sabe por qué la dejaron ahí", relató un vecino.

#Puebla | Un sujeto arrastró un carrito del súper y lo dejó abandonado en las calles: al interior había una mujer sin vida.



Vecinos dieron aviso a las autoridades; el cuerpo ya está en la Semefo para la verificar qué le pasó.@karla_olivaa nos cuenta en #HechosMeridiano. pic.twitter.com/DXKAF0qWuE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 20, 2025

La Fiscalía de Puebla investiga cuerpo abandonado en carrito de súper

La FGE de Puebla confirmó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio. Fuentes cercanas indican que las cámaras de seguridad han permitido identificar con mayor claridad el rostro del presunto responsable, aunque hasta el momento no se ha informado sobre su detención.

El hallazgo ha reavivado la exigencia ciudadana de reforzar la seguridad en la capital poblana, ante el creciente número de casos de violencia contra mujeres que estremecen al estado.