María José iba caminando y desapareció en Edomex: revelan video clave

Una nueva alerta se activó en el Estado de México (Edomex) por el caso de una menor de 14 años reportada como desaparecida desde el fin de semana, quien corresponde al nombre de María José Martínez Ramírez, vista por última vez caminando, según revela un video clave en el caso.

La desaparición de la menor de edad es investigada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJME) y las autoridades publicaron la ficha de búsqueda para encontrar a María José, quien ya no volvió a casa con su familia.

¿Qué se sabe de la desaparición de María José Martínez Ramírez en Edomex?

María José Martínez Ramírez fue vista por última vez el 15 de marzo de 2026 en calles del fraccionamiento Los Héroes Tecámac Sección Bosques, en el municipio de Tecámac.

La ficha de la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de México refiere que la menos traía una mochila blanca, tenis blancos, vestía topo negro y un pants gris claro.

Mide 1.5 Metros, es de complexión delgada, cara afilada, cabello castaño claro abajo de los hombros y tiene nariz afilada, orejas medianas, mentón ovalado y labios medianos.

Es de tez morena clara con frente amplia, cejas pobladas, ojos café oscuros medianos, boca mediana y pómulos cuadrados.

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a María José Martínez Ramírez, comunícate a los teléfonos al pie del boletín. #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/X93rgzIpLy — COBUPEM (@COBUPEM) March 17, 2026

Difunden video clave de María José, menor desaparecida en Tecámac

A través de redes sociales se difundió un video que es clave en el caso e investigación por la desaparición de la menor María José en el municipio de Tecámac.

La grabación registró, según los datos de la misma, que el 15 de marzo de 2026, alrededor de las 14:11 horas, pasó caminando por una banqueta dentro del fraccionamiento, siendo ese el últomo rastro visual con el que hasta hoy se cuenta.

Una versión apunta a que presuntamente la menor iba en un automóvil—usado como taxi, pero sin una placa y sin cromática—y que su última ubicación de su teléfono celular fue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).