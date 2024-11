Mixcalco: Un mercado inundado de productos chinos; ¿Qué está pasando?

La cosa está de la “chinada” para los comerciantes de ropa en el mercado Mixcalco, muy cerquita del Zócalo de la Ciudad de México . Empresarios chinos han comprado bodegas, locales y ofrecen productos baratos, no de tan buena calidad, pero que la clientela prefiere.

Los comerciantes de Mixcalco le cuentan a las cámaras y micrófonos de TV Azteca que antes no era así, que poco a poco los han ido desplazando, mientras que los consumidores dicen que “ya llegaron los chinos y que todo está más barato”.

Productos chinos dominan Mixcalco: Impacto en el comercio local

Ya no solo es lo hecho en China, “made in China”, aquí en Mixcalco el otrora centro nacional de la mezclilla y los textiles, es hecho y es comerciado en chino.

Aquí se encuentran muchas cosas novedosas, aseguran que más barato, los trabajadores del lugar cuentan que “al principio cuando empezó a llegar, nuestros dueños se ponían pesados, pero ahorita con paso del tiempo se asocian… y revendemos”, un negocio en el que mexicanos y chinos pueden convivir.

Y es que los que compran en el mercado de Mixcalco son mexicanos y los connacionales son los que también terminan trabajando en este lugar; los chinos “dan trabajo, nos apoyan, nos ayudan, ellos ganan, nosotros ganamos”, cuenta un trabajador.

Como este local en la calle de Circunvalacion, cada vez es más usual que los dueños sean chinos. Han desplazado no solo con sus mercancías a los comerciantes de toda la vida de Mixcalco, sino que ahora son bodegueros y comerciantes.

Invasión de productos chinos en México: El caso de Mixcalco

Luz María Gutiérrez revela que: “Antes no era chino, éramos nacionales… la mezclilla incluso toda la importación es de china. La mercancía la nacional… No es lo mismo un pantalón de 270 o 90, 80 que están llegando ellos; yo ya estoy revendiendo chino, no me dan opción para que mi clientela no se vaya”.

Aunque aún tiene tienda y la atiende, Luzma tuvo que achicarse; ella tenía 45 empleados y ahora solo 17; de 7 locales solo queda este a pocos metros del Zócalo.

“Llegan chinos te dicen gracias por participar no… Te vas haciendo chiquita no”, cuenta Luz María Gutiérrez, quien cuenta que Tepito empezaron por ahí; tenía tiendas en Izazaga nos han ido desplazando… osea mexicanos ya casi no quedamos… en toda la calle hay unos 20 nacionales y 400 chinos… yo creo que ellos deberían de meterles más impuestos”.

Las rentas han ido al alza y acusan los comerciantes mexicanos, “los chinos son los culpables”; por si faltara evidencia, justo el local de al lado ya es chino. Y aquí los precios si son atractivos, “Made in china… me enseña precios… Costaría miles”, revela una comerciante.