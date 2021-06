México y Argentina retiran a sus embajadores de Nicaragua

Los gobiernos de México y Argentina informaron este lunes que, a través de un acuerdo mutuo, retiraron momentáneamente a sus embajadores en Nicaragua para llamarlos a consulta, ante las “preocupantes acciones político-legales” adoptadas por el gobierno encabezado por el mandatario Daniel Ortega.

Gustavo Alonso Cabrera, embajador de México, y Mateo Daniel Capitanich, el embajador de Argentina, fueron llamados para trasladarse a sus respectivas capitales y ser consultados sobre las acciones del gobierno nicaragüense en los últimos días, “que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición, incluidos precandidatos presidenciales, activistas y empresarios nicaragüenses”.

“Argentina y México se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos y seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona, con independencia de su nacionalidad y/o profesión”, se lee en el comunicado de los gobiernos encabezados por Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, respectivamente.

📄México y Argentina llaman a consultas a sus embajadores en Nicaragua.https://t.co/BPDYLQGNSG pic.twitter.com/Fx6tDDT30m — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 21, 2021

Te puede interesar: Irma Eréndira deja la Secretaría de la Función Pública, anuncia AMLO

Detienen a quinto candidato en Nicaragua

La decisión conjunta de México y Argentina llegó el mismo día en el que se registró el quinto arresto de un aspirante presidencial de oposición: el empresario periodístico Miguel Mora.

Esta nueva detención llegó a cinco meses de que se realicen las elecciones generales en las que Daniel Ortega buscará una nueva reelección.

En las últimas semanas han sido detenidas personas de todos los ámbitos de la sociedad nicaragüense, como ex guerilleros disidentes del movimiento encabezado por Daniel Ortega, también han sido arrestados ex vicecancilleres, un ex dirigente empresarial, un banquero, cuatro activistas y dos ex trabajadores de una ONG.

A pesar de esta situación, tanto México como Argentina se negaron a acompañar la resolución aprobada el pasado 15 de junio por 26 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) para condenar la persecución de opositores, con el argumento de “no intervenir en asuntos internos”.

Nicaragua realizará elecciones presidenciales el próximo 7 de noviembre, donde en caso de ganar, Daniel Ortega conseguirá su tercera reelección consecutiva, además de que sería su cuarto mandato de cinco años y el segundo con Rosario Murillo, su esposa, en el cargo de vicepresidenta.

Te puede interesar: México recibe 1.2 millones de vacunas Covid-19 de AstraZenec